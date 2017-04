Türk Yıldızları 23 Nisan’da nefesleri kesti

Antalya'da 3 gündür provalar yapan Türk Yıldızları akrobat timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için saat 15.20’de gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Gösterileri izlemek için on binlerce vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne ve varyantlara akın etti. Saatler gösterinin başlayacağı 15.20’ye gelince tüm gözler semada Türk Yıldızları’nı aradı. Birden 7’li grup halinde gelen Türk Yıldızları, vatandaşların yüreklerini hoplattı. Akrobatik hareketlerle izleyenleri mest eden Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, yaptıkları yakın uçuşlarla da izleyenlerin nefeslerini kesti.

Gökyüzüne ‘kalp’ çizdiler

Gösterilerinde "Sekiz" süpersonik (ses üstü) uçak kullanan dünyanın sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, Antalya semalarında akrobatik hareket gerçekleştirerek izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Birbirlerine yaklaşarak yakın mesafede ters uçuşlar gerçekleştiren Yıldızlar, sortilerle Antalyalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Yıldızların, dikey dalış ve çıkışları da vatandaşların beğenisini topladı. Gökyüzüne imzalarını atan Türk Yıldızları aynı zamanda gökyüzüne kalp çizerek kendilerini izleyen vatandaşlara sevgi mesajı yolladı. Vatandaşlar da bu mesaja alkışlarla karşılık verdi. Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar bol bol video ve fotoğraf çekti.

"Kendi evladım olsa izleyebilir miydim diye düşünüyorum"

Gösterileri her yıl zevkle izlediğini belirten vatandaşlardan Serkan Uygun, “Çok gurur duyduk hepsiyle. Çocuklarımızla zevkle izledik. Her zaman için gurur duyuruyoruz onlarla” ifadelerini kullanırken, emekli asker eşi Bedriye Uslucan ise “Onları farklı duygularla izliyorum. Halen tüylerim diken diken. Bu kadar coşkuyla izlenmesinden dolayı da mutluyum. Çok keyif aldık. Allah’ım onu her türlü kazadan beladan korusun. Hemen anneleri aklıma geldi. Kendi evladım olsa izleyebilir miydim diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Aslında düşmanlarımızın izlemesi lazım"

Türk Yıldızları’nın gösterisini ilk defa canlı izlediğini söyleyen Mustafa Bıçkı, “Gerçekten muazzam. İnsanın gözleri doluyor. O kadar çok güveniyorsunuz ki o pilotlara, zevk alarak izliyorsunuz. Korku değil de güven veriyor. Aslında bunu düşmanlarımızın izlemesi lazım” diyerek duygularını ifade etti.

Gösteriyi izleyen çocuklar da gösteriyi çok beğendi. Bazı çocuklar korktuklarını belirtirken, bazıları ise kalp mesajını çok beğendiğini söyledi.