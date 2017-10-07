Türk Yıldızları ve Solo Türk'ten Konya’da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, kendisine çeyrek asırdır ev sahipliği yapan Konya'da gerçekleştirdiği gösteriyle 25. yılını kutladı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçaklarını izlemek isteyen çok sayıda kişi, Türkiye’nin havacılık temalı ilk parkı olan Türk Yıldızları Parkı'na akın etti.

Gidiş ve dönüş 8 şerit olan Ankara yolunda, yoğunluk nedeniyle sadece 2 şerit trafiğe açık kaldı.

İlk olarak başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve estetik hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK'ün gösterisi icra edildi. SOLOTÜRK uçağının alçak uçuşu ve neredeyse çıplak gözle takip edilemeyecek hızı büyük heyecan uyandırdı.

Ardından Konya semalarında yükselen Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Gösteriyi ev sahibi olarak 3. Ana Jet Üssü komutanlarının yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çok sayıda kişi izledi.

Burada bir konuşma yapan Akyürek, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Gösterileri izlerken heyecanlandığını belirten Akyürek, şunları kaydetti: