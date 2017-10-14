Türk zırhlıları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kapısını çalacak

Türk savunma sanayisi firmaları, yeni ihracat ve iş birliği olanakları için bu kez Bahreyn'in yolunu tutacak.

Bahreyn Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (BIDEC) 2017, 16-18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bahreyn Kralı himayesinde, Bahreyn Savunma Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek BIDEC 2017'ye çok sayıda ülkeden askeri heyetlerin, sektör profesyonellerinin ve şirket temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Fuara katılacak 120'den fazla üretici, kara, deniz ve hava kuvvetlerine yönelik araç, ekipman, teknoloji ve yeni sistemlerini tedarik makamlarına anlatacak.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin mevcut müşterilerle ilişkilerinin güçlendirmesine olanak sağlayacak fuar, aynı zamanda şirketlerin en son teknolojik yeniliklerini müşterilerine göstermesine fırsat sunacak.

BIDEC 2017, Orta Doğu Askeri İttifakları ve Koalisyonları (MEMAC) Konferansı'na da ev sahipliği yapacak.

Türk savunma sanayisi ürünlerini tercih eden, yeni pazar potansiyeli bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden üst düzey askeri ve endüstri liderlerinin katılması yerli şirketler açısından fuarın önemini artırıyor.

Bahreyn Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na Türkiye'den zırhlı kara aracı, mühimmat, silah, yazılım ve güvenlik sistemi üreticilerinin aralarında bulunduğu 8 firma katılacak.

Zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, silah, mühimmat, patlayıcı üreticisi Makina ve Kimya Kurumu, silah üreticisi Sarsılmaz gibi bölgede güçlü bağları olan firmaların yanı sıra yüksek güvenlikli bariyer sistemleri üreten Arma Kontrol, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Milsoft, yurt içinde ilk taktik tekerlekli zırhlı siparişini alan, yurt dışında pazar olanakları arayan Katmerciler, paraşüt üreticisi Spekon, teknoloji firması Vargonen ürün ve teknolojilerini anlatacak.

Kendini kanıtlamış araçlar

Fuara üst düzeyde katılım göstermesi beklenen ülkelerin birçoğunun halen Türkiye'de üretilen zırhlıları kullanması ya da bunlarla ilgilenmesi, üreticiler açısından önemli bir olanak sunuyor.

Otokar, BIDEC 2017'de üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğine sahip zırhlı muharebe aracı Arma 6x6, yüksek hareket ve beka kabiliyetiyle öne çıkan Cobra ve çok yönlü modüler platformunun yanı sıra yenilikçi özellikleriyle en zorlayıcı görevlerde de tercih edilen zırhlı personel taşıyıcısı Ural'ı sergileyecek.

Katmerciler ise farklı ihtiyaçlara uygun araçlardan oluşan geniş savunma portföyünü tanıtacak.

Şirket, zırhlı muharebe aracı Hızır, zırhlı personel taşıma aracı Khan, balistik korumalı 4x4 zırhlı ambulans, 4x4 off-road araçlar üzerine uygulanan kompozit seramik bazlı gizli zırhlama sistemi Nefer, yasa dışı toplumsal olayların ve gösterilerin engellenmesi ve yatıştırılmasında güvenlik güçlerince kullanılan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ürünlerini katılımcılara anlatacak.