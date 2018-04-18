Dijital operatör Turkcell, ürün ve servislerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan dijital iş ortaklarını, Turkcell Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde bir araya getirdi. Toplantıda dikkatleri üzerine çeken Turkcell’in güvenli e-ticaret platformu, Paycell ile uçtan uca güvenli ödeme imkanı sağlarken, Hızlı Giriş teknolojisi ile internet sitelerine güvenli giriş yapma ve BiP üzerinden 7/24 çağrı merkezi hizmeti sunuyor.