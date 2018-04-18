Turkcell Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde bir araya getirdi
Dijital operatör Turkcell, ürün ve servislerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan dijital iş ortaklarını, Turkcell Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde bir araya getirdi.
Dijital operatör Turkcell, ürün ve servislerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan dijital iş ortaklarını, Turkcell Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde bir araya getirdi. Toplantıda dikkatleri üzerine çeken Turkcell’in güvenli e-ticaret platformu, Paycell ile uçtan uca güvenli ödeme imkanı sağlarken, Hızlı Giriş teknolojisi ile internet sitelerine güvenli giriş yapma ve BiP üzerinden 7/24 çağrı merkezi hizmeti sunuyor.
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