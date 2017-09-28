Turkcell Gelibolu Maratonu’nda fizy ile müzik keyfi

Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, bu sene 1 Ekim Pazar günü yine ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek. Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkurunda maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilecek maratonda Turkcell, fizy ve akıllı göğüs numarası teknolojisiyle ile yine fark yaratacak.

fizy’den maratona özel iki playlist

Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda koşulacak Turkcell Gelibolu Maratonu’nda sporcular için geçen sene olduğu gibi bu sene de bir sürpriz hazırlandı. Turkcell, sporcular için Türkiye’nin en zengin müzik arşivlerinden birine sahip dijital müzik platformu fizy’de, ‘Turkcell Gelibolu Maratonu’ için özel playlistler oluşturdu. Koşucuların parkurun keyfini müzik eşliğinde çıkarmaları için maratona katılanlara özel kulaklıklar dağıtacak olan Turkcell, biri yabancı bir de yerli olmak üzere iki playlist hazırladı. fizy’de kullanıcıların Turkcell Gelibolu Maratonu’nda spor yaparken tarihi atmosfere uygun müzik seçebilmesi için her ruh haline göre müzik, video klip ve kendi zevklerine uygun öneri, akıllı arama yeteneği, sanatçı sayfalarına hızlı erişim, şarkı ve video karışık çalma listesi yaratabilme özellikleri bir arada bulunuyor. Kilitli ekranda ya da arka planda iken video oynatabilen fizy, kaydetme özelliği ile uçak ve metro gibi yerlerde çevrimdışı da dinlenebiliyor.

Maraton fuarının yıldızı Pamela

1 Ekim Pazar günü koşulacak maraton öncesinde 28-30 Eylül tarihlerinde 17burda AVM’de Maraton Fuarı gerçekleştirilecek. Katılımcıların yarış kitlerini temin edeceği fuarda halkı ise eğlenceli aktiviteler bekliyor. Fuarın yıldızı ise Pamela Spence olacak. Başarılı şarkıcı, fizy konserleri çerçevesinde fuar alanında 30 Eylül Cumartesi günü bir konser verecek. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Akıllı göğüs numaranı gir fotoğraflarını gör

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda maraton, yarı maraton ve 10 km koşusunda yer alan sporcular akıllı göğüs numarasıyla, kendilerinin koşarken çekilen fotoğraflarına da mobil cihazlarından ve bilgisayarlarından ulaşabilecekler. Yarış sonrasında Turkcell Gelibolu Maratonu’na katılan sporcular, www.gelibolumaratonu.comsitesine girerek, göğüs numaralarıyla kendilerine ait fotoğrafları görebilecekler, indirebilecek ve paylaşabilecekler.