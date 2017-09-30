Turkcell gelirinin yüzde 1’ini topluma ayırdı, yüreğiyle gören gençlere yol açtı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça törende, görme engelli 7. Sınıf öğrencisi Elif Nur Sevim tarafından resmedilen tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Resimde annesi Tenzile Erdoğan ile kendisini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan duygulu anlar yaşadı. Turkcell’in gelirlerinin yüzde 1’ini toplum yararına ayırdığını anlatan Akça, “Ülkemizi dünyada temsil edecek gençlerimizin hayatına dokunduğumuz için onurluyuz” dedi

Türkiye’nin geleceğine değer katan ve sosyal fayda yaratan projeler geliştirip uygulayan Turkcell, 23 yıldır eğitime verdiği desteğine bu yıl da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan okul yenileme ve yapım çalışmalarına üç proje daha eklendi. Turkcell, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni baştan sona teknolojiyle donattı. Turkcell’in yapımını üstlendiği Eyüp’teki Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de eğitim hayatına başladı. Okulların resmi açılışı da, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Erdoğan, Fatih’te okuduğu ve kendi adını taşıyan İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yaptıktan sonra, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, yaptığı konuşmada eğitime katkılarından dolayı Turkcell’e teşekkür etti.

Ahmet Akça: “Daha iyi şartlarda eğitimi hedefliyoruz”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Gelirlerinin yaklaşık yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayıran Turkcell olarak dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim sunabilmek için hayata geçirdiğimiz projelerle üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Geleceği şekillendirme hedefiyle başladığımız bu projelerde, dünyanın gittiği yönü de dikkate alarak elimizdeki potansiyeli hem Türkiye hem de çocuklarımız için bir kazanıma dönüştürmek en önemli görevimiz. Dünyada ülkemizi başarıyla temsil edecek bilim insanlarının hayatına dokunacak olmamız, bizim en büyük onurumuz ve gururumuzdur” diye konuştu.

3 okul eğitim hayatına başladı

Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle 10 binlerce çocuğun hayatına dokunan Turkcell’in eğitim hayatına tekrar kazandırdığı Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, önemli bir yazarın ismini taşıması anlamında da ayrı bir yere sahip. 1905-1993 yıllarında yaşayan Sâmiha Ayverdi ‘tasavvuf, tarih şuuru ve medeniyet inşası’ konularında sayısız eseri edebiyat dünyamıza kazandırdı. Kültür hayatına sadece kitaplarıyla değil, yaptıklarıyla da hizmet eden Sâmiha Ayverdi, Mevlana ve Yunus Emre gibi evrensel nitelikte iki insanı da genç nesillerin tanıması ve anlaması yolunda ilk adımları atan kişi oldu. Sâmiha Ayverdi, Konya’da daha sonra şöhret bulacak olan Şeb-i Aruz Merasimleri yani Mevlana’yı Anma Törenlerinin 1954’te başlatılması için de öncülük eden isimlerden biriydi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde kapılarını açan Sâmiha Ayverdi ile Fatih ve Vatan Anadolu liseleri, çağın modern sistemleri ile donatıldı. Okullar açık-kapalı spor salonlarından tam teşekküllü konferans salonuna, laboratuvar alanlarından akıllı tahta uygulamasına kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde karşılayacak şekilde inşa edildi. Okullarda ayrıca bedensel engellilere yönelik özel platform, rampa ve asansör uygulaması da yer aldı.

Engelsiz Eğitim Programı

“Engelsiz Eğitim Programı” özel eğitim ihtiyacı olan engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell’in desteğiyle 2015 yılında hayata geçirildi. Program ile 2 yıl içerisinde 84 engelli okulundaki binlerce öğrenciye ve ailesine ulaşıldı. Bu sayı mezun öğrenciler yerine yeni öğrenciler geldikçe artmaya devam ediyor. Turkcell projeye öğrencilerin istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandıracak meslek atölyelerinin oluşturulması ve teknoloji sınıflarının donatımı konusunda destek verdi.

Görme engelli Elif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini yaptı

Yüreğiyle gördü, elleriyle çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da gerçekleştirdiği okul açılışında duygusal bir sürprizle karşılaştı. Görme engelli, 7. sınıf öğrencisi Elif Nur Sevim’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan’ı resmettiği tablo, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça tarafından kendisine takdim edildi. Annesinin de yer aldığı tabloyu gören Erdoğan duygusal anlar yaşadı. 14 yaşındaki Elif Nur Sevim, Turkcell’in desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Engelsiz Eğitim Programı kapsamındaki 84 engelli okulundan Ankara Göreneller Görme Engelliler Okulu’nda eğitim görüyor. Elif aynı zamanda Engelsiz Eğitim Programı’nın tanıtıldığı reklam filminde de oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitime katkılarından dolayı Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul’da gerçekleştirdiği okul açılışında duygusal bir sürprizle karşılaştı. Görme engelli, 7. sınıf öğrencisi Elif Nur Sevim’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan’ı resmettiği tablo, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça tarafından kendisine takdim edildi. Annesinin de yer aldığı tabloyu gören Erdoğan duygusal anlar yaşadı.