Turkcell Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi seçildi

Müşteri odağını her fırsatta vurgulayan Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en başarılı müşteri sadakati programlarını ödüllendiren The Loyalty Magazine Awards tarafından 5 ödüle layık görüldü. Londra’da gerçekleştirilen törende Salla Kazan ile iki; GNÇ ve OHAL programlarıyla ise birer kategoride birinci olan Turkcell, müşteri sadakati konusunda başarılarından dolayı jüri tarafından Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye Bölgesi büyük ödülüne layık görüldü. Turkcell Loyalty Magazine Awards tarafından geçen yıl da yılın şirketi başta olmak üzere farklı kategorilerde 4 ödül almaya hak kazanmıştı.

Geceye damgasını vurdu

Turkcell’in tehlike anında müdahale iletişimi sağlamaya yönelik doğal afet ve acil yardım programı OHAL, ‘Teknolojinin En İyi Kullanımı’ kategorisinde birinci olurken GNÇ, uygulama için yapılan iletişim kampanyasıyla ‘İletişimin En İyi Kullanımı’ kategorisinde ödül aldı. Turkcell’in müşterilerine, ayrıcalıklı olduklarını hissettirmek için eğlendirerek hediyeler kazandırdığı Salla Kazan kampanyası ise ‘Telekom Sektörünün En İyi Müşteri Sadakat Programı’ ve ‘Müşteri Sadakati için Oyunlaştırmanın En İyi Kullanımı’ ödülleriyle geceye damgasını vurdu.

“Müşterimiz her zaman işimizin odağında”

Uluslararası arenada yakaladıkları bu başarıdan duydukları gurur ve mutluluğu vurgulayan Turkcell Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turkcell olarak amacımız, müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da artırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz programlarla, sadece günlük yaşamda değil, hayati önem taşıyan durumlarda da üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.”

25 kategoride değerlendiriliyor

Loyalty Magazine Awards, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde müşteri sadakati alanında fark yaratan, inovatif projeleri ödüllendiriyor. Müşteri sadakati, ilişkileri ve buna bağlı veri yönetimi, müşteriyi anlama, teknoloji kullanımı, oyunlaştırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk alt disiplinlerinde sıra dışı çalışmalarıyla öne çıkan şirket ve organizasyonların başarılarını ödüllendiren organizasyonda, bu yıl 25 kategori altında değerlendirme yapıldı.