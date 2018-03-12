Turkcell Tepebaşı Plaza’ya tasarımla gelen yeni soluk

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in tarihinde önemli bir yere sahip olan Tepebaşı Plaza, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle tekrar hizmete açıldı. Baştan aşağı yenilen bina, Turkcell’in merkez üssü olarak yıllarca kullanılmış, markanın sembollerinden biri olmuştu. Bina, yıllar boyunca Turkcell tarafından geliştirilen yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirdiği, yepyeni fikirlerin hayat bulduğu, dünyanın teknoloji önderlerinin ziyaret ettiği özel bir nokta olarak, Turkcell’lilerin gönlünde taht kurmuştu.

Kısa bir süre önce tamamlanan yenileme çalışmalarıyla çok daha modern bir hale getirilen Turkcell Tepebaşı Plaza; ferah çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuştu. Binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent’te yer alan Turkcell ofisindeki birimler; Turkcell Akademi, Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş., Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza’ya taşınıyor.

Tepebaşı lokasyonunu hizmete açan Turkcell, İstanbul’da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza ile hizmet vermeyi sürdürecek.