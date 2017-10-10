Turkcell ve Siemens ortaklığıyla enerjide yüzde 30 tasarruf

Turkcell ve Siemens, enerji verimliliğini artırmaya yönelik dijital servis çözümlerini birlikte sunmak için ilk adımı attı. Bu amaçla bir protokol imzalayan iki dev şirket, Siemens’in yazılım geliştirme gücüyle Turkcell’in mobil dijital servislerdeki uzmanlığını bir araya getirerek kullanıcılar için uçtan uca, kompakt bir hizmet sunacak. Stratejik iş birliği öncelikli olarak bireyler ve kurumlar için uzaktan izleme ve kontrol sistemlerini içerecek dijital servis çözümleri, enerji tüketimini kontrol altına almayı ve verimliliği artırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Dijital servis çözümleri sayesinde ilk etapta, konutlar, endüstriyel tesisler, özel binalar ve kamu binalarında yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanacak.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak teknoloji odaklı bir altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Turkcell olarak içerisinde internet ve bağlantı olan tüm alanlarda müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak gibi bir gayemiz var. Özellikle tüm ev ve ofisleri akıllandırarak müşterilerimize yepyeni deneyimler yaşatmak için enerji sektöründe de bir yandan kesintisiz enerji sunan bir yandan da enerji tüketimini minimuma indirerek verimliliği artıran çözümler geliştirmek istiyoruz. Türkiye, tükettiği enerji kaynaklarının yüzde 75’ini ithal ediyor. Siemens ile yaptığımız işbirliğinin temelinde de enerji verimliliğine yönelik çözümlerle Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor. Geliştireceğimiz akıllı ev teknolojileri ve kurumların iş verimliliklerini artıracak enerji çözümleri ile kullanıcılarımızın bugüne kadar hiç deneyimlemedikleri yenilikçi ürün ve hizmetleri hayatlarının bir parçası haline getireceğiz. Bunların da ötesinde, Türkiye’nin enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığını azaltarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunacağız.”

İmzalanan protokole ilişkin açıklama yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ise; “Akıllı ev pazarı büyüklüğünün 2022 yılına kadar dünyada 121 milyar dolar, Türkiye’de de 217 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Büyüyen bu pazarda Nesnelerin İnterneti teknolojisinin de önemli bir payı olacak. Siemens olarak Endüstri 4.0’ı dünya genelinde sahiplenen, Türkiye’nin dijital dönüşümüne rehberlik eden bir markayız. Siemens’in Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım, Turkcell'in Akıllı Ev Platformu’yla tam entegrasyon sağlayacak ve enerji tüketimini azaltacak. Sistemin kurulduğu konutlar ve binalar “Avrupa Binalarda Enerji Performansı Standardı EN 15232”e tam uyumlu olarak A sınıfı enerji verimliliğine sahip olacak. İş birliğimiz ilerleyen dönemlerde kapsamını sürekli genişleterek, bireylerden büyük ölçekli endüstriyel kuruluşlara kadar pek çok noktayı kapsayacak.”

Enerji tüketimini kontrol altına alacak

Çağımızın en önemli gelişmelerinden olan ve Endüstri 4.0’ın temellerinden birini oluşturan Nesnelerin İnterneti teknolojisi, bu yeni işbirliğinde kilit rol oynayacak. Akıllı cihazların birbirleriyle iletişim kuracağı ve otomatik olarak çalışacağı proje kapsamında, enerji yönetim sistemi akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabilecek. Bireysel dijital servis çözümleri kapsamında, akıllı konutların sahip olacağı dijital altyapı sayesinde kullanıcılara sunulacak hizmetler Turkcell ve Siemens tarafından geliştirilip “Enerji Yönetimi ve Tasarrufu”, “Konfor”, “Emniyet ve Güvenlik”, “Video Gözetim ve Eğlence” paketleri altında toplanacak ve Turkcell tarafından son kullanıcılara ulaştırılacak. Kurumsal tarafta ise, enerji tüketimini kontrol altına almak ve en verimli şekilde yönetmek amacıyla, dijital teknolojiler kullanılarak Siemens'in uzman enerji mühendislerinin tecrübesi kurumlarla paylaşılacak. Böylece kurumlara, herhangi bir ek altyapı maliyeti oluşturmadan, enerji veri yönetimi danışmanlığı hizmeti verilecek.

Stratejik iş birliğini uzun vadede sürdürmeyi planlayan Turkcell ve Siemens ilerleyen dönemde pek çok farklı sektörün iş süreçlerinde ve uygulamalarında da enerji tasarrufuna yönelik dijital servis çözümlerini devreye alacak. Böylece, Türkiye’nin hem enerji verimliliği çalışmalarına hem de Endüstri 4.0 yol haritasına önemli bir katkı sağlanmış olacak.