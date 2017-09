Turkcell’e insanlık ödülü

Birleşmiş Milletler ‘in dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi), Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarından dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ öncüsü seçti. Terzioğlu, 10 isimden oluşan listeye Türkiye’den giren tek isim oldu.

Akça: “Turkcell olarak çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da bu anlamlı ödülle ilgili mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Turkcell olarak çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye’den göç eden kardeşlerimize de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bugün Türkiye’de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti, alın teri ve emeği vardır. Son olarak Birleşmiş Milletler tarafından verilen ve göğsümüzü kabartan bu anlamlı ödül vesilesiyle başta Genel Müdürümüz Kaan Terzioğlu olmak üzere, tüm Turkcell çalışanlarını ülkemize ve insanlığa sağladıkları katkılardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum.”

Terzioğlu: “500 binden fazla mülteciye teknolojimizle destek olduk”

Turkcell, Merhaba Umut uygulamasını, Terzioğlu’nun geçen yıl BM Genel Kurul haftasında, Birleşmiş Milletler Özel Sektör Forumu’nda yaptığı konuşmasıyla tanıtmıştı. 1 yıl sonra aynı platforma, 500 binden fazla “Merhaba Umut” kullanıcısının hayatlarında fark yaratarak ve bu başarı hikayesiyle dünyaya ilham vererek döndü. “Hizmetlerimizi tasarlarken, çok basit bir soruyla yola çıkıyoruz: Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanların hayatında teknoloji ve iletişim gücümüzle nasıl fark yaratabiliriz?” diyen Kaan Terzioğlu, “Merhaba Umut” uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “Suriyeli misafirlerimiz için akıllı telefon yaşamsal açıdan en ulaşılabilir ve en güçlü araç. Bağlantı ve dijital servislerimizle, bu güçlü araçtan sağladıkları faydayı artırıyor ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların uluslararası alanda gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor ama en çok da, ülkemizin bu konudaki liderliğini dünyayla paylaşabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.”

İletişim duvarını ortadan kaldırdı

“Merhaba Umut” mobil uygulaması, Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veren ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Uygulama; kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor.

10 bin Suriyeli çocuğa teknoloji desteği

Turkcell, Merhaba Umut projesinin ikinci etabında açılan AFAD Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde bir teknoloji merkezi de kurdu. Burada Turkcell Akademi, Khan Academy ve Naiim içerikleri ile Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içerikler ve Türkçe öğrenme olanağı sağlanıyor. Turkcell, 0-18 yaş aralığında 10 bin çocuğun yaşadığı merkezde ayrıca 4.5G hızında mobil iletişim ve yüksek hızlı fiber internet hizmeti sunuyor. Kamp, yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak mültecilerin hizmetine sunulduğu ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere AFAD Geçici Barınma Merkezleri, Suriyelilere sunduğu dünya standartları üzerinde ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleriyle BM tarafından En İyi Kamu Hizmeti ödülüne de sahip olması açısından büyük önem taşıyor.

Liderlerin ödülleri New York’ta verildi

Global Compact her yıl, 17 küresel kalkınma hedefine hizmet eden çalışmalarıyla dikkat çeken iş dünyası liderlerini “öncü” seçiyor. Çeşitli ülkelerden yüzlerce aday ve proje arasında, küresel iş dünyasına ilham verecek 10 isim belirleniyor. Seçilen öncülerin duyurusu New York’ta düzenlenen Liderler Zirvesi’nde gerçekleşiyor.

Çalışmalarıyla insani ve sürdürülebilir kalkınmayı öncelikleri arasına alan Turkcell, 2007’den bu yana Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu Global Compact’in üyesi. Global Compact’in Türkiye’de 250 şirket ve sivil toplum kuruluşu üyesi bulunuyor.