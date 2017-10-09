Turkcell’le güvenli e-ticaret dönemi

ALAÇATI – Turkcell geliştirdiği servisleri dileyen herkesin kullanmasını sağlayan yepyeni bir konsepti hayata geçirdiğini açıkladı. İnternette ödeme altyapısından tek numara ile üyelik girişlerine, BiP üzerinden çağrı merkezi hizmeti sunmaktan ekran görüntüsü alıp paylaşmaya kadar bir dizi çözüm sayesinde, web siteleri ve mobil uygulamalar güvenli ticaret platformu altyapısına kavuşuyor.

Kendi web siteleri ve mobil uygulamalarında kullandığı yerli ödeme sistemi Paycell altyapısı sayesinde güvenli e-ticaret deneyimi sunan Turkcell, şimdi bu çözümünü yeni seyahat platformu Fulltrip ve son dönemlerin popüler televizyon platformu BluTV’ye de taşıdı. Fulltrip ve BluTV, Paycell’in yanı sıra Hızlı Giriş teknolojisi ile sadece telefon numarası ile kolayca üyelik girişi yapılmasına izin verirken, müşterilerine BiP üzerinden 7/24 müşteri hizmeti de sunuyor.

Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’nın düzenlendiği Alaçatı’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, hayatın akışının tamamen dijital platformlara kaydığını, konuşmak ve mesajlaşmaktan müzik dinlemeye, televizyon izlemekten dergi ve gazete okumaya hatta dosyalarımızı bulut üzerinde saklamaya kadar tüm alışkanlıklarımızın online ortamlara taşındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, internet üzerinden yapılan ticaret hacminin son dönemde hızla arttığını ve dolayısıyla güvenli ödemenin de daha önemli hale geldiğini belirterek; “Turkcell olarak özellikle son 2,5 yıldır önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüm sürecinde, küresel çapta kullanılan ürün ve servislerimizle bugün dijital operatör haline gelmiş durumdayız. Müşterilerimiz her geçen gün daha fazla Turkcell servislerini tercih ediyor. BiP, TV+, fizy, lifebox, Dergilik ve UpCall gibi ürün ve servislerimizle neredeyse günün üçte birinde kullanıcılarımızla temas halindeyiz. Artık web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden kendi müşterilerine hizmet veren şirketlerin de Turkcell servislerinin deneyimlerini müşterilerine yaşatmalarını ve kendi platformlarını kısa sürede uçtan uca güvenli dijital altyapıya kavuşturmalarını sağlıyoruz.”

Fulltrip ile A’dan Z’ye seyahat

220 binden fazla otel, 120 havayolu, 4 binden fazla kiralama ofisi, 250 farklı yere 1000’den fazla tur seçeneğini bünyesinde barındıran Fulltrip ile bireysel kullanıcılar ve şirketler tüm seyahat planlamalarını tek bir platform üzerinden gerçekleştirebiliyor. Fulltrip ile araç kiralama, gemi turu, havalimanı bilgi ve transferi, otel rezervasyonu, otel çevresi restoran önerileri, seyahat rehberi, uçak ve vize hizmetleri gibi uçtan uca seyahat ile ilgili tüm işlemler yapılabiliyor. Fulltrip.com üzerinden yurt dışına seyahat etmeyi tercih edenler, Piri uygulamasını ücretsiz kullanıp Avrupa’nın gözde şehirlerinden Londra, Amsterdam, Paris ve Roma’yı Saffet Emre Tonguç anlatımıyla bulundukları yerin hikâyesine, seyahat ettikleri rota üzerindeki kafe ve restoran gibi özel önerilere de ulaşabiliyor.

BluTV kullanıcılarına özel yerli yapımlar

Doğan Holding çatısı altında kurulan dijital televizyon BluTV istenilen zaman, istenilen yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemeye imkan veriyor. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine kolayca ulaşılabiliyor. BluTV aynı zamanda sadece üyelerine özel olarak hazırladığı yerli yapımlara da imza atıyor.

Hızlı Giriş teknolojisinde Turkcell dünya markası

Hem BluTV’de hem de Fulltrip’te tüm operatör kullanıcıları, Turkcell’in hızlı giriş teknolojisi ile şifre unutma derdi olmadan sadece telefon numaralarını girerek üye olabiliyor. Şifre unutma derdine son veren Hızlı Giriş teknolojisinin tüm dünyadaki toplam kullanımının yüzde 11’i Turkcell tarafından gerçekleştiriliyor. Şifre girmek yerine, cep telefonu numarasını girerek mobil ve web sitelerine giriş yapılırken, bu sayede kendi telefonunuzun dışında, başka bir cihazdan sizin yerinize üye girişi yapılabilmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca kullanıcı “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabiliyor.

Fulltrip ve BluTV’nin ödeme altyapısı Paycell’e emanet

Kişiye özel seyahat platformu Fulltrip ve dijital televizyon BluTV’de yapılan satın alma işlemleri ise milli ödeme platformu Paycell altyapısı sayesinde gerçekleştiriliyor. Tüm kredi kartlarıyla alışverişin mümkün olduğu Fulltrip ve BluTV’de Paycell kart kullanıcıları tek tıkla kolay alışverişin tadını çıkarabiliyor.

Dijital müşteri hizmetleri ile 7/24 anlık iletişim

Fulltrip ve BluTV yeni nesil iletişim platformu BiP ile de entegre çalışıyor. BiP’te bulunan Fulltrip ve BluTV kanalları ile kullanıcılara dijital müşteri hizmetleri deneyimi sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir soruları olduğunda 7/24 anlık cevap alabiliyorlar ve müşteri hizmetlerine online olarak hızlıca ulaşmanın rahatlığını yaşıyorlar.

İş dünyası Alaçatı’da en büyük balığın peşine düştü

Bu sene 5-8 Ekim tarihlerinde 11.’sine imza atılan Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası iş dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor. 80 tekne ile 300 kişinin katıldığı turnuvada av sahası 1200 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Bir denizcilik klasiği haline gelen Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası bir yandan avlanmaya özendirirken diğer yandan doğaya saygı ve nesli tükenen türlere yakala bırak prensibiyle yaklaşarak centilmence bir yarış sunuyor.