Türk-İş tarafından sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 200 kişiye beş yıldızlı otelde iftar verildi.

Söğütözü'ndeki beş yıldızlı otelde verilen iftarda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de kağıt ve atık toplayıp geçimini sağlayan yaklaşık 500 bin kişi olduğunu belirterek bunların toplum tarafından hor görüldüğünü söyledi.

Kağıt toplayıcılarının günde 12 saatten fazla çalıştığını vurgulayan Atalay, "Bu arkadaşlarımız gece boyunca, sabah gün aydınlanana kadar kağıtları ve katı atıkları toplamaya gayret ediyorlar. Bunları toplarken Hepatit-B başta olmak üzere çeşitli virüslere maruz kalıyorlar. Türk-İş olarak sosyal güvencesi olmayan bu arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu işe birisinin öncülük yapması gerekiyordu ve biz bunu yapıyoruz." diye konuştu.

"Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz"

Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da dernek olarak iki yıl önce faaliyetlerine başladıklarını aktararak kağıt ve atık toplayıcısı binlerce emekçinin sesi olmak istediklerini söyledi.

Kağıt ve atık toplayıcılarının sosyal güvencesiz ve zor şartlarda çalıştığını ifade eden Karaman, "Biz çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Aksine ülke ekonomisine katkılar sunuyoruz." dedi.

Türk-İş'in Keçiören sınırlarındaki kağıt toplayıcılarına yönelik bir proje başlattığını vurgulayan Karaman, Keçiören Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında kağıt toplayıcılarına iş elbisesi dağıtılacağını, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verileceğini ve bu kişilerin sağlık taramasından geçirileceğini kaydetti.

İftara, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Koop-İş Genel Başkan Eyüp Alemdar, Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman ve 200 sokakta kağıt ve atık toplayıcısı katıldı.

Türk-İş tarafından iftara katılan atık toplayıcılarına gıda kolisi verildi.