Türkiye - ABD grubundan ortak açıklama
FETÖ elebaşının iadesini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Amerikalı ekiple gerçekleşen görüşmeden sonra, 'Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir' açıklaması yapıldı.
Türkiye ve ABD, 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini görüşüyor.
Ankara'ya gelen Amerikalı heyetle bugün kritik bir buluşma gerçekleştirildi.
Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.
Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.
(Milliyet)
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