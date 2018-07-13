Türkiye - ABD grubundan ortak açıklama FETÖ elebaşının iadesini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Amerikalı ekiple gerçekleşen görüşmeden sonra, 'Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir' açıklaması yapıldı.