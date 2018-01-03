Türkiye 100 yıl önceki Osmanlı topraklarına geri dönüyor

Dünyada bir başka ülkede askeri üs kurmak, yalnızca dev askeri güçlerin sahip olabileceği bir imkân olarak görülüyor. Dünya genelinde, yabancı ülkelerde en fazla askeri üssü bulunan ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alıyor. Yabancı askeri üslerin yüzde 95'ine sahip olan ABD'nin, bu üsler sayesinde dünyanın herhangi bir noktasına saniyeler içerisinde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde ABD'nin askeri üssü bulunurken, bu ülkenin yanı sıra kendi toprakları dışında, başka bir bölgede askeri üssü olan ülkeler arasında Rusya, Japonya, Fransa ve İngiltere de yer alıyor.

Milli sanayi dünyada Türkiye'nin elini güçlendirdi

Türkiye de yurtdışında askeri üssü bulunan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında. Türkiye, askeri varlık gösterdiği dost ve müttefik bu ülkelere, barış ve refahın güvencesi olarak gidiyor.

Savunma sanayindeki yerli ve millileşme atağının ardından alınan güzel sonuçlar Türkiye’nin elini dünyada da güçlendirdi. Milli silahlar ve teçhizatlar ile askeri operasyonlarda elini güçlendiren Türkiye, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin ardından yapılan başarılı operasyonlarla dünyada adını daha çok duyurmaya başladı. Özellikle Osmanlı’nın çekildiği bölgelere 100 yıl sonra yeniden dönen Türkiye, en stratejik alanlara üs kurarak bölgedeki gücünü artırmaya devam ediyor.

Ortadoğu’ya yeniden dönüş

Türkiye bu gelişmelerle birlikte 12 ayrı ülkede Türk Askeri Üssü açarak Ortadoğu başta olmak üzere sorunlu bölgelerde söz sahibi oldu. Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ile başarılı operasyonlara imza atan Türkiye, Ortadoğu’da elini güçlendirdi. Irak, Suriye, Katar ve Somali’deki askeri üslerin ardından birbirini takip eden gelişmeler Türkiye’nin kritik hamlelerini başarıyla sonuçlanmasına yardımcı oldu. Özellikle Katar’daki Türk Üssü’nün Katar’a uygulanan abluka ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) darbe girişimini engellemesindeki başarısı Türkiye’nin gücünü iyice artırdı.

Kritik hat çembere dönüştü

Tüm bunların ardından Sudan’a bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’nın kapısı niteliğindeki Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesini sağlaması ile Ortadoğu’da kritik bir çember hat çizilmiş oldu.

Türkiye kritik 3 çember hat ile elini güçlendirdi

Türkiye’nin askeri güç bulundurduğu alanlarda harita üzerinde oluşan 3 kritik çember gözlerden kaçmadı. Türkiye Suriye, Irak, Katar, Lübnan, KKTC ve Somali’deki hamleleriyle oluşturduğu çemberle önemli noktalarda konuşlanmış oldu. Azerbaycan ile yapılan askeri tatbikat ve işbirlikleri ile de Kafkasya’nın kapısı Türkiye’ye yeniden açılmış oldu. Bir diğer kritik konum ise Balkanlar’da oluşturulan çember oldu. Türkiye Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk hattı ile hem Balkanlar’da hem de Avrupa’nın kapısı konumundaki bölgede önemli bir stratejik hamle yapmış oldu.

Türkiye’nin 12 bölgeli stratejisi

Suriye, Irak, Katar, Somali, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Lübnan, Afganistan, KKTC ve Azerbaycan’da Türk askerleri görev yapmakta. Bununla birlikte Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesiyle birlikte Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu. Bununla birlikte Türkiye Sudan’da da askeri güç olarak yer alacak.

En etkili askeri harekat Suriye’de

Meşru müdafaa kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatan Türkiye, Suriye’de geniş bir alanda halkın güvenliğini sağladı. Türkiye, DEAŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi vermesine karşın müttefiklerinin yoğun baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte El-Bab, Azez, Cerablus ve son olarak İblid’de Türk askerleri görev yapıyor. Büyük operasyonların çatışmaların yaşandığı Suriye’de yaklaşık 5 bin asker görev yapıyor.

Türkiye, sınır komşusu Suriye’de halen halkın güvenliğinin tesisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım ve alt yapı çalışmaları yürütüyor.

Yurtdışındaki en çok askeri üs

Türkiye’nin en fazla Irak’ta askeri üssü bulunuyor. Bu üslerin en büyüğü ise Başika Üssü. Başika’da da DEAŞ’a karşı savaşacak güçleri eğitmek için açılan kampta Türk askerleri görev yapıyor.

Kuzey Irak’ta Bamerni, Kanimasi ve Begova’da Türk askeri üsleri bulunmakta. Irak’taki üslerde yaklaşık olarak 2 bin 500 Türk askeri bulunuyor. [Kaynak: Yenişafak]