Türkiye 500 milyar dolar ihracat hedefine yürüyor

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin sadece siyasi değil ekonomik olarak da Türkiye’yi çökertmeye dönük olduğunu ifade eden birlik ve kuruluş başkanları, Türkiye’nin bu badireden büyük ekonomik başarı ile çıktığını söyledi. Darbe girişiminin bir amacı da Türkiye’yi tekrar IMF’ye mahkum eden, faizlerin fırladığı ve işsizliğin kol gezdiği bir ülkeye dönüştürmekken vatandaşların ekonomik sağduyusu ve hükümetin yerinde politikaları ile ekonomik darbe girişimi fazla hasar vermeden atlatıldı. Birlik ve oda başkanları ise Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolar ihracat için çalıştığını belirterek, şunları söyledi:



EMiN ADIMLARLA iLERLiYORUZ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’nin son 15 yıllık döneminde, 2001 krizinin ardından yaşadığı güçlü toparlanma süreci neticesinde ülkemizin milli geliri 3 katına yükselirken, kişi başına düşen geliri de 10 bin doların üzerine çıktı. Milletimiz geçmişte ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyor ve artık engin ferasetiyle bu oyunların farkına vararak önüne geçiyor. Gerek Gezi olaylarında, gerek 15 Temmuz darbe girişiminde, gerekse de ülkemiz ekonomisi üzerinde oynanan diğer oyunlarda milletimiz, bu oyunların kurucularına her seferinde gereken cevabı en doğru şekilde verdi. Özellikle, ülkemiz açısından bir dönüm noktası olan 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak canları pahasına bu hain girişime meydan okudu, sokaklara döküldü. Ordumuza sızan hain FETÖ işbirlikçilerine, milletimizin ödediği vergilerle alınan silahlarla, uçaklarla insanlarımıza kurşun, bomba yağdıran teröristlere cevabı Cumhurbaşkanımızın liderliği altında birleşen milletimiz verdi. Dolayısıyla, milletçe kenetlenerek tüm oyunları bozuyor ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başta Ekonomi Bakanımız olmak üzere diğer Bakanlarımız, ilgili STK başkanlarımız, her partiden milletvekillerimiz ve iş insanları ile birlikte birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye İmaj Kampanyası kapsamında 7 ülkenin 27 farklı gazete ve 22 farklı dergisinde bugüne kadar toplam 360 frekans yayın yapmak suretiyle 450 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı başardık.”



ÇOK GÜÇLÜ BiR ÜLKEYiZ



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: “15 Temmuz hain darbe girişimi sadece Türkiye demokrasisine değil; ekonomimize ve sosyal hayatımıza da vurulmaya çalışan bir darbe girişimiydi. Ne mutlu ki 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat rekoruna ulaştık.2016 Temmuz ile 2018 yılı Haziran ayı arasındaki 23 aylık bu dönemin 20 ayında Türkiye geneli ihracatımızda artış yaşandı. 2018 yılında ise 170 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke. Sadece ekonomik olarak değil; tarihsel geçmişi, komşuları ile kültürel ilişkileri, Dünya siyaset ve diplomasi tarihindeki yerine baktığımızda ülkemizin ve milletimizin her anlamda derinliğe ve önemli bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Bugün 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,6 milyarlık nüfusa ve 28 trilyon dolar değerindeki gayri safi milli hasılaya ulaşabilecek bir konumdayız. Bu bizim için çok büyük bir avantaj ama aynı zamanda küresel güçlerin her an hedef tahtasında olduğumuzun ve olabileceğimizin bir göstergesi.”



GÜÇLÜ EKONOMi BAĞIMSIZ TÜRKiYE’NiN TEMiNATIDIR



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay: “Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki kararlı adımlarımızdan rahatsız olanlarla hain terör eylemlerinin taşeronları 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız darbe girişiminin baş mimarlarıdır. Bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Bizler de Şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve gazilerimize karşı minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilme arzusu taşıyoruz. Başbakanlığımız tarafından yürütülen 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na katkı sağlarken, şehit ve gazilerimizin yakınları için burs desteği de başlattık. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir Türkiye’nin de önünü açacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye geleceğine daha hızlı ve daha kararlılıkla yürüyecek. Bürokrasinin en aza indiği bu yeni dönemde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”



TÜRKiYE EKONOMiSi iHRACATLA BÜYÜYECEK



Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik: “Türk halkı, 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ darbe girişimine karşı cansiperane duruşla dünya tarihine adını altın harflerle kazıyan bir vatanseverlik örneği sergiledi. Dünya devi ülkeleri bile temelden sarsacağına kuşku duyulmayan bu hain darbe girişimine karşı, kamudan özel sektöre, iş dünyasından tüketiciye toplumun her kesiminden bireyler olarak üstün bir direnç gösterdik. Bunun sonucunda darbenin ertesi yılı olan 2017’de tüm kötümser öngörüleri boşa çıkardık ve Türkiye, bir kez daha dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girdi. Bu anlayışla; 24 Haziran Genel Seçiminin de ülkemiz için bir milat olacağına inanıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en önemli genel seçimlerinden birini yakın zamanda geride bıraktık. İhracata dayalı büyüme modelini benimseyen Türkiye’nin kalkınma hedeflerine en iyi şekilde hizmet edecek ve katma değerli projelerle ülke ekonomisine en güzel şekilde katkı sağlayacak.”



BÜYÜME PERFORMANSI DEVAM EDECEK



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister: “Devletimiz ve milletimiz iki yıl önce kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, eşine az rastlanır bir duruş göstererek tek vücut oldu ve tarihe geçen yeni bir demokrasi zaferine imza attı. Vatanımıza, birliğimize ve refahımıza kastedenlere karşı milletçe verdiğimiz büyük bir sınavı geride bırakırken, iş dünyamızla birlikte el ele vererek üretmeye, büyümeye ve ihracata hız kesmeden devam ettik. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, güçlüklerle dolu zor bir dönemi geride bırakırken ekonomide üstün bir performans göstererek ihracatını da yükseltti. Yakaladığımız büyüme performansı ile ihracatta da büyük bir başarıya imza atarak 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İKMİB olarak da ülkemize ve kimya sektörüne değer katma misyonumuz çerçevesinde tüm alt sektörlerimizle birlikte 2017 yılında 16,1 milyar dolarlık bir ihracat hacmi yakaladık. Kimya ihracatçısı 2018 yılında da ülkesini dünyanın dört bir yanında gururla temsil ederek Türkiye’nin gücüne inanmaya, azimle çalışmaya devam edecek.”



HALKIMIZIN CESARETi iLE SON BULDU



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “15 Temmuz Hain FETÖ darbe girişimine karşı gösterilen vatansever karşı duruşun iki boyutundan söz etmemiz gerekir. Birincisi ve kuşkusuz en önemlisi; halkımızın demokrasimize sahip çıkmanın eşsiz bir örneğini sergilemiş olmasıdır. Eğer hükümetimizin, halkımızın ve ekonomiye büyük güç veren özel sektörümüzün bu ferasetli yaklaşımı olmasa, hain darbe girişiminin ekonomik etkileri bu kadar kısa sürede püskürtülemezdi. Hatırlatmak gerekirse; darbe girişiminin hemen ardından gelen birkaç ay ekonomimizde ciddi bir tökezleme yaşandı. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde ve sonuna doğru yaşanan travma kısa sürede atlatıldı. Kuşkusuz hain darbe girişimin ardından yapılması gereken en önemli görevlerden biri ekonomideki dinamizmi bir an olsun kaybetmemekti. Bunun en önemli ayaklarından biri de yeni istihdam yaratacak adımlar atmaktı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ bu anlamda en motive edici faktörlerden biriydi. Üzerinden geçen iki yılın ardından Türkiye’de bugün artık yepyeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş yaptığımız günlerin içinden geçiyoruz. Büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla gerçekleşen 24 Haziran seçimleriyle bu kapıyı açtık. Şimdi artık bu sistem çerçevesinde ekonomide gerekli yapısal önlemleri alarak, Türkiye’yi içinde bulunduğu orta gelir tuzağıdan en hızlı şekilde çıkarmalıyız.”