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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de 20 Ocak gecesi bir otelde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam Intercontinental Otel'de düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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