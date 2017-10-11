Türkiye' Afrin'i sarıyor

Türkiye, YPG’nin kontrolü altındaki Afrin’i dört bir yandan sarıyor. İdlib’in kuzeyinde bulunan YPG sınırında belirlenen noktalara TSK askerleri ile ÖSO birlikleri konuşlanacak TSK’nın denetimine bırakacak.

Üç kontrol noktası

Sınır bölgesinde keşif yapan üst düzey Türk askeri ve istihbarat ekibi ise bölgedeki riski en düşük ve en hakim noktaları belirlemeye çalışıyor. Havadan İHA’lar tarafından da takip edilen keşif heyetinin çalışmalarıyla en doğru noktaların saptanacağı kaydediliyor. TSK’nın sınır boyunca en az 3 tane kontrol noktası oluşturulması bekleniyor. Savunma kaynakları ilk etapta Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Atme, bölgenin önemli yerleşim birimi Daret İzza Kasabası ve bölgenin en yüksek noktası olan Şeyh Bereket Dağı’na kontrol noktaları kurulmasının beklendiğini ifade ediyor. Uzmanlar keşif timinin incelediği Şeyh Bereket Dağı’nın hem Halep hem de Afrin’i tepeden gören bir konuma sahip olduğunu ve bölgedeki en stratejik nokta olarak öne çıktığını belirtiyor.

Hedef: Önlerini kesmek

Bu noktalarda kurulacak karakollarda ise TSK personeli ile ÖSO birliklerine mensup savaşçılar bulunacak. Askeri unsurların bölgeye yerleşiminin tamamlanmasının ardından YPG’nin kontrol ettiği Afrin, dört bir yandan sarılmış olacak. Fırat Kalkanı Harekatı ile Kuzey Suriye’de bulunan YPG denetimindeki bölgeyle bağlantısı kopan Afrin, böylelikle batısı ve kuzeyinde Türkiye, doğusunda Fırat Kalkanı Bölgesi ve güneyinde ise TSK’nın kontrol noktaları tarafından çevrelenecek. Çevrelenen Afrin’in TSK kontrolü dışında Esad Rejimi ve Şii grupların denetimindeki bölgeyle yaklaşık 4 kilometrelik bir sınırı kalmış olacak. Böylelikle Rakka’dan sonra İdlib’e inme planı bulunan YPG’nin de önü kesilecek.

Güvenlik özel kuvvetlerden

Öte yandan ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli 500 kişilik komando birliği, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat için hazırlıklarını tamamladı. Keşif heyeti içinde yer alan özel kuvvetler personelinin yerleşilecek mevzilerin keşfini yaptıktan sonra, İdlib’e girecek TSK’ya bağlı askeri unsurların güvenliğini alacak. Riski en düşük ve en güvenli noktaların saptanmasının ardından ise İdlib kent merkezi ve kuzey sınırındaki toplam 14 kontrol noktasında 6 ay boyunca görev yapacak zırhlı birlikler bölgeye girecek. Ardından ise Afrin konusunda temel adımlar atılacak.