Türkiye, Almanya'dan 81 kişiyi istedi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme ve terör suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal hükümetin kaç kişinin iade talebinin kabul edildiği konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.