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Türkiye, Almanya'dan 81 kişiyi istedi

Almanya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana suçlu olduğunu iddia ettiği 81 kişinin iade edilmesi talebinde bulunduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın, meclise verilen önergeye verdiği yanıtta, bu kişilerin kaçının terör şüphesiyle iadesinin istendiği ise belirtilmedi.

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Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme ve terör suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.
 
İçişleri Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal hükümetin kaç kişinin iade talebinin kabul edildiği konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

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