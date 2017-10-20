Türkiye arabuluculuk deneyimini Afrika ile paylaşacak

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Arabuluculuk" konulu konferansta konuşan Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye, kıtanın 2063 yılı hedefli kalkınma ve yol haritası doğrultusunda 2020'ye kadar Afrika'da silahların susturulması planına tam desteğini vermektedir." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya ile Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde başlattığı "Barış İçin Arabuluculuk" inisiyatifi eş başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Ulusoy, Türkiye'nin BM'deki arabuluculuk çabalarında öncü olmaya devam edeceğini kaydetti.

Afrika Birliğine akredite ülkelerin büyükelçileri ile hukuk uzmanlarının katıldığı konferansta, Afrika'da iç karışıklıklar ve terör olaylarının yaşandığı Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sahel bölgesi, Libya gibi ülkelerde yaşanan problemler ve çözüm önerileri ele alındı.