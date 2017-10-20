Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye arabuluculuk deneyimini Afrika ile paylaşacak

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Afrika kıtasında 2020'ye kadar silahların susturulması için arabuluculuk teklifinde bulunduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Arabuluculuk" konulu konferansta konuşan Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye, kıtanın 2063 yılı hedefli kalkınma ve yol haritası doğrultusunda 2020'ye kadar Afrika'da silahların susturulması planına tam desteğini vermektedir." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya ile Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde başlattığı "Barış İçin Arabuluculuk" inisiyatifi eş başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Ulusoy, Türkiye'nin BM'deki arabuluculuk çabalarında öncü olmaya devam edeceğini kaydetti.

Afrika Birliğine akredite ülkelerin büyükelçileri ile hukuk uzmanlarının katıldığı konferansta, Afrika'da iç karışıklıklar ve terör olaylarının yaşandığı Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sahel bölgesi, Libya gibi ülkelerde yaşanan problemler ve çözüm önerileri ele alındı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mülteci açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mülteci açıklaması!

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA