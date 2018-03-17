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Türkiye, Arjantin'de düzenlenecek G20 toplantısına katılacak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, G20 Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de düzenlenecek G20 Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.
 
Toplantı kapsamında küresel ekonomi, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi, eşitsizlik, istihdam konularında oturumlar gerçekleştirilecek.
 
G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantının gündeminde kripto paralar, yapay zeka çağında istihdamın geleceği gibi başlıklar da yer alacak.
 
Almanya, G20 Dönem Başkanlığını, Hamburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından 1 Aralık 2017'de Arjantin'e devretmişti.
 
Bu yıl 30 Kasım-1 Aralık'ta G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Arjantin’in dönem başkanlığında öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklanmıştı.
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği G20'de Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

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