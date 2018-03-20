Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, maddenin radyoaktif özellik taşımadığını açıkladı

Ankara'da dün nükleer madde operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu iddia edilen 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği belirtilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları ajanslara yansımıştı.

TAEK'E GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonun ardından özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) uzmanları, nükleer maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "kaliforniyum" maddesiyle ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

Duruma ilişkin olarak ilgili Emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezinde detaylı analize tabi tutulmuştur.

İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu tespit edilmiştir.

Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."