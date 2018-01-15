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Türkiye, Bağdat'taki intihar saldırısını kınadı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısını kınadı.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bugün düzenlenen çifte terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu alçak terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Irak halkı ve Hükümeti ile tam dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde bugün düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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