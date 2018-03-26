Türkiye, bilimsel araştırmalar için Antarktika'ya kalıcı üs kuracak

Dün katıldığı bir canlı yayında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Antarktika'ya bilimsel araştırmalar için bir üs kuracağını açıkladı.

Antarktika'nın, dünyanın 5'inci büyük kıtası olduğunu ve bünyesinde birçok madeni barındırdığını belirten Bakan Özlü, "14.5 kilometrekare yüzölçümü olan dünyanın 5'nci büyük kıtası. Kıtayı çevreleyen deniz alanlarında kömür yatakları var. Demir, altın, gümüş, nikel gibi yataklar var." dedi.

Antarktika'nın geleceği hakkında 29 ülkenin söz sahibi olduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Biz gireceğiz, bir de gözlemci ülkeler var, bunlar da 24 ülke. Biz gözlemci ülkeyiz. Bütün bu çalışmaların ana amacı Türkiye, Antarktika kıtasında söz sahibi olan 30. ülke olma amacında. Bilimsel araştırma programı olursa kabul edilebiliyor. Bilimsel seferlerin olması. Geçen sene birincisi, ikinci sefer, gelecek yıl da üçüncü seferi yapacağız. Bir gemi ile bir araştırmacı grup gönderiyoruz. Bu şekilde 3 seferi tamamlayınca şartlardan birini tamamlamış olacağız." sözlerini kullandı.

15 Mart’ta geçici ilk üssümüzün kurulduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye, Antarktika’da bilim seferi düzenliyor. Antarktika’da bilimsel araştırmalar yapmak üzere kalıcı bir üs kurmak için çalışıyoruz. Şu an üssü nereye kurabileceğimiz noktasında fizibilite etüdü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeye en son giden ekibin yaklaşık 100 saatlik bir seyahat gerçekleştirdiğini belirten Bakan Özlü, "Önce uçakla Arjantin'e, oradan Şili'ye, en güneydeki Punto Arenas Havalimanı'na uçakla gidip oradan geriye de gemiyle devam ediyor. İklim ve tabiat şartları çok önemli. En son giden heyet, yaklaşık 100 saat süren seyahat gerçekleştirdi. Punto Arenas'tan sonrasını gemiyle yapıyoruz. Kamp kurulan yer Robert Adası. Geçen sefer ki seferde sadece gemiyle araştırma yapmıştı. Bu defa hem gemide hem karada ekip var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece Afrin'de operasyon yürütmediğini söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilim seferini de Antarktika'da sürdürüyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TUBİTAK'tan ve TRT'den de bir ekip var. Ekip 1 ay çalışacaktı. Orada kış geliyor. Yazın sonu olduğu için 15 Nisan'da grubumuz dönecek."