Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.

Türkiye, bugün yapılan seçimde 2017-2021 yılları arasında Yürütme Kurulu'nda yer almaya hak kazandı. Türkiye'ye, UNESCO'ya üye 134 ülke oy verdi.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye, Yürütme Kurulu'nda 1946-1951 ve 1958-1966 yılları arasında temsil edilmişti.

Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasına girdi. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip oldu.