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Türkiye bıyık şampiyonundan yeni anayasaya 'evet'

Sosyal medyada başlatılan yeni anayasa için ‘evet’ kampanyasına Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan ve 1 metre 61 santimetre uzunluğundaki bıyıklarıyla fenomen haline gelen Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç da katılarak ‘evet’ dedi.

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmasının ardından kampanyaya katılımlar çığ gibi arttı. 1996 yılından itibaren 1 metre 61 santimetre uzunluğundaki bıyıklarıyla Türkiye bıyık şampiyonu unvanını elinde bulunduran ve fenomen haline gelen Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç da sosyal medyada kampanyaya katıldı.
 
Kırmaç, yeni anayasaya ‘evet’ diyerek paylaşımında şu sözlere yer verdi:
 
  "Merhaba güçlü Türkiye’m. Yayladır toprağım, sevgimdir halkım. Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç’tır adım. Doğu’da kuruldum İstanbul’a vuruldum. Şanımı, şöhretimi halkımda buldum. Aydınlığı koşan medyayla tanıştım. Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç’tır adım. Yeni anayasa yolunda güçlü Türkiye’m için ‘evet’ demeye hazırım. Sayın vekili Mustafa Ilıcalı biz de evet demeye hazırmısınız?"
 

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