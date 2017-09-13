Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlılara yardım iznini aldı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınabilen Müslümanlara yardım için Bangladeş hükümetinden gerekli izni aldı.
- AA
Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vakıf, Bangladeş hükümetinden Arakanlılara yardım ulaştırma iznini aldı.
TDV tarafından, iznin alınmasıyla birlikte Arakanlılara insani yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.
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