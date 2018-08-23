Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

TDV yetkilisi Ali Güner, Kerkük'teki Adil Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen dağıtım sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimizden emanet aldığımız 700 hisse karşılığında 100 büyükbaş hayvanı hijyenik ortamda dini vecibelerine uygun bir şekilde kestik." dedi.

Güner, söz konusu kurban etlerini Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye dağıttıklarını söyledi.

Kurban kesimine devam edeceklerini ifade eden Güner, "Bayram süresi boyunca 3 bin 500 aileye ve ihtiyaç sahiplerine emanetleri ulaştıracağız." diye konuştu.