Türkiye Diyanet Vakfı görme engelli öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti

Braille alfabesiyle hazırlanan 50 adet Kur’an-ı Kerim meali, görme engelli öğrencilerin okuduğu Ankara Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda öğrenci ve velilerin katılımıyla düzenlenen programda dağıtıldı. Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için sadece görme engellilerin değil bütün Müslümanların gönül gözüyle okuması gerektiğini ifade etti. Çetin, ”Bu toplum, bu ülke çok güzel başarılar ortaya koyarken bunun temelinde sizlerin olacağını düşünüyorum. Sizler de inşallah bir Cemil Meriç, bir Kani Karaca, bir Mitat Enç olacaksınız hatta daha öteleri olacaksınız, fakat bunu başarabilmek için gönül gözüyle görmek gerekiyor, bu sadece sizler için değil bizim için de geçerli. Gönül gözüyle görebilmek için de hepimiz için geçerli olan Kur’an-ı Kerim’in yüce mesajını anlamak, sadece anlamak da değil, onu yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. İnşallah bu anlamda sizlere bir nebze de olsa destek olabilmişizdir” ifadelerinde bulundu.

16 farklı dilde mealli Kur’an-ı Kerim

Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında dünyanın pek çok yerinde Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duyan insanlara ulaştıklarını kaydeden Çetin, “Proje kapsamında bugüne kadar 873 bin 645 Kur'an-ı Kerim bağışı sağlandı. Şimdiye kadar 16 farklı dilde hazırlanan 485 bin 143 Kur'an-ı Kerim’i dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlara hediye ettik. Bugüne kadar 16 farklı dilde Kur’an-ı Kerim meali çevirisi yaptık demiştik, bugün Braille alfabesi ile hazırlayıp sizlere hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerim meali ile birlikte bir anlamda bu 17 dil oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Engelliler Birliği Derneği başkanı Burhan Gümrükçü ise kaynak kitapların görme engelliler için hazırlanıp sunulmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gümrükçü, “Bu sorumluluk çerçevesinde ilahi emirin görme engelliler için kolay bir şekilde erişilebilir olmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Hasan Altın, Türkiye Diyanet Vakfının Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını pek çok kesime ulaştırdığı için teşekkür etti.