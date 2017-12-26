Türkiye, Doğu Guta için de devrede

Arakan'da soykırıma uğrayan Müslümanlara kol kanat geren, Sudan'da ilaç ve gıda ihtiyacı duyan bölgelere insani yardımın ulaşmasını sağlayan, dünyanın skandal Kudüs meselesine tepki vermesi için Birleşmiş Milletler nezdinde çalışma yürüten Türkiye, şimdi de Esad rejimi kuşatması altındaki Doğu Guta için devrede. CNN ve Reuters gibi yayın kuruluşlarının, Türk ve Rus kaynakların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Türkiye ve Rusya, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da acil tedaviye ihtiyaç duyan 600 kişinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

TEDAVİ EDİLEMİYORLAR

Çok sayıda bebek ve çocuğun açlık ve ilaçsızlıktan dolayı yaşamını yitirdiği, hastane ve okulların bile rejim saldırılarına hedef olduğu Doğu Guta'daki 400 bine yakın sivilin, son sekiz ayda iyice sıkılaştırılan abluka yüzünden insani felaketle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşerek oradan sıkıntısız bir şekilde ülkemize alıp burada tedavi ise tedavi, bakımsa bakım, bunları ülkemizde yaptıralım istiyoruz" dedi. Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nin verilerine göre 2014'ten beri Doğu Guta'da 527 bebek öldü, sadece bu yıl 227 bebek açlık ve tedavi eksikliği yüzünden kuşatmada yaşamını yitirdi. Doğu Gutalı doktor Muhammed Ketub "Kayıt yapılamayanlar da dikkate alındığında, Doğu Guta'dan acil tahliye edilmesi gerekenlerin sayısı 600'ün çok üzerinde. Doğu Guta'da tedavileri mümkün olmayanlar, gerekli ilaçlar olmadığı için iyileştiremediklerimiz ve henüz teşhis bile koyamadığımız hastalar var" dedi. BM, "13 çocuğun, tedavi için acilen çıkarılması" çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN ÇABASINA ÖVGÜ

Şam Kırsalı Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Feyiz Arabi, "Doğu Guta'da uzun yıllardır süren bir abluka var. Bu durum sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiledi. Yetersiz ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yüzünden bu sayı daha da artacak" dedi. Tahliye bekleyen 30 kanser hastasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Arabi "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hastaların çıkarılması için bir çabası var, bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. (Kaynak:Sabah)