Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye, Doğu Gutalı mültecileri için Suriye'de çadır kamplar kuruyor

Türkiye, Şam’ın Doğu Guta bölgesinden göç ettirilen rejim muhalifleri ve aileleri için Suriye'nin kuzey kesiminde çadır kentler kurmaya devam ediyor.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün, Afrin’in güneybatısında Cinderis kasabasında içinde okul, mescit ve yemekhane ve park bulunan 816 çadırdan oluşun Muhammediye mülteci çadırının inşasının tamamlandığı bildirildi. Her çadırın içinde bir ailenin ihtiyaç duyduğu her şeyin olduğu kaydedildi.
 
Çadır kentin kurulmasında çalışan görevliler yine Doğu Guta’dan gelecek mülteciler için başka bir çadır kent yapmaya başlayacaklarını söyledi.
 
Son haftalarda Suriye rejim güçleri ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının saldırısı sonucu Doğu Guta'da yüzlerce insanın öldü on binlerce Gutalı'nın da Afrin'e göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Doğu Guta’da 400 bin kişinin yaşadığına dikkat çekildi.
 
Doğu Guta’dan göç edenler için Suriye’nin Kuzeyinde inşa edilen birkaç mülteci çadır kampından biri olan Zuğra çatır kampında 970 kişi barındırıldığı, Türk Kızılayı ile Benefseç teşkilatı ile birlikte El Bab’ın Kabasin kasabasında  kurulan edilen Şibrin çadır kampında da bin 600 mülteci barındırıldığı belirtildi.
 
Halep’in kuzeyindeki Azez’de ise yine Şam’dan gelen 2 bin mülteciyi barındıran 350 çadırdan oluşan Al Bul  mülteci kampının kurulduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA