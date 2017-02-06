Türkiye, dünyanın en güçlü 8. ordusu
Global Firepower'ın 7 endekse dayalı olarak yaptığı hesaplamada Türk Silahlı Kuvvetleri en güçlü ordular sıralamasında 2 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi.
Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.
TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.
CNN'İN ALGISI TUTMADI
Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda "Türk ordusu güç kaybediyor" algısı yaratmaya çalışmıştı. Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.
ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE
Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.
İŞTE EN GÜÇLÜ ORDULAR SIRALAMASINDA İLK 10:
Türk ordusu en iyiler arasında 2 sıra yükseldi. Bu endekse göre ordusu en güçlü ülkeler sıralandı.
İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:
Toplam nüfus: 321,368,864
Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000
Tanklar: 8,848
Zırhlı savaş araçları: 41,062
Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar
RUSYA
Toplam nüfus: 142,423,773
Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000
Tanklar: 15,398
Zırhlı savaş araçları: 31,298
Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar
ÇİN
Toplam nüfus: 1,367,485,388
Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000
Tanklar: 9,150
Zırhlı savaş araçları: 4,788
Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar
TÜRKİYE
Toplam nüfus: 79,414, 269
Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000
Tanklar: 3,778
Zırhlı savaş araçları: 7,550
Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar
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