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Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Türkiye, sınırları bir konfor alanı olarak gören ülkelerin aksine kapılarını sonuna kadar açarak dünyaya insanlık dersi veriyor” dedi

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve AFAD işbirliğiyle Suriyeli kadın mültecilerin eğitim, sosyal hizmetler, iş hayatı, sağlık başta olmak üzere sorunlarının ele alındığı 'Profil Tarama Çalışması Raporu' Fatih'teki Sığınmacı Kadınlar Merkezi'nde düzenlenen programda açıklandı. Rapor, İstanbul ve Ankara'da 5 bin 150 Suriyeli kadın mültecinin Türkiye'deki yaşamları ve beklentilerini ortaya koyuyor. KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz "Çalışma 6 akademisyen ile 8 aylık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı" dedi. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Dünyanın bir güvenlik sorunu olarak yaklaştığı mülteci meselesini Türkiye en baştan beri insani ve vicdani bir mesele olarak ele almıştır. 3.5 milyon Suriyeli'yi hiçbir koşul gözetmeksizin kabul etmekteyiz. Türkiye, sınırları bir konfor alanı olarak gören ülkelerin aksine kapılarını sonuna kadar açarak dünyaya insanlık dersi vermektedir" diye konuştu.

SURİYE'DE YAŞAMA HAYALİ

Rapora göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeli kadınların yüzde 89'u çocuklarının aldığı eğitimden, yüzde 87'si de aldıkları sağlık hizmetinden memnun. 93 soruluk ankete katılanların yüzde 65'i çocuklarının Suriye'de yaşamasını istiyor. Ankete katılan kadınların yaklaşık yüzde 80'i Türkçe bilmiyor. Dil sorunu sosyal uyumun önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. Program sonrası Kültür Buluşması gerçekleşti. Suriyeli kadınların, Sığınmacı Kadın Merkezi'nde ürettikleri el emeği ürünler satıldı. Elde edilen gelir mülteci kadınlar için kullanılacak.

Kaynak: SABAH

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