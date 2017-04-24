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Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ'cü alçaklardan 'soykırım' çığırtkanlığı

FETÖ'cüler Ermeni çığırtkanlığına soyundu. Türkiye'den kaçan FETÖ'nün medyadaki yapılanmasının önde gelen kalemşörleri Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçladı. FETÖ lideri Gülen'in de yıllar önce Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı. FETÖ'cüler sosyal medyada sözde soykırımın yıl dönümünde iftira kampanyası başlattı.

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FETÖ'nün önde gelen provokatörlerinden Tuncay Opçin, İhsan Yılmaz, Yavuz Baydar gibi isimler "Türkler Ermenilere soykırım yaptı" tezini destekleyen mesajlar paylaşarak Türk halkına ve Türkiye'ye ne derece düşmanlık ettiklerini bir kez daha gösterdiler.
 
GÜLEN DE 'SOYKIRIM' DEMİŞTİ
 
Fethullah Gülen 1965 yılında Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı.
 
Gülen kendi imzasını taşıyan mektupta şu ifadeleri kullanmıştı: "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yadetmekten geçemeyeceğim. Katledilen insanları derin bir hassasiyetle/saygı ile anıyorum."

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