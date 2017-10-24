Türkiye havacılığı 2036'da ilk 10 ülke arasına girecek

Küresel hava trafiğinin yüzde 83'ünü oluşturan yaklaşık 275 havayolunu temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dünya genelinde hızlı büyüyen havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisindeki gelişimine ilişkin tahminlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin 2036 yılında dünya hava taşımacılığında ilk 10 ülke arasına girmesi bekleniyor.

119 MİLYON YENİ YOLCU

Verilere göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan Türkiye, 2036 yılına kadar toplam yolcu pazarına 119 milyon yeni yolcu ekleyerek yılda 196 milyon yolcu taşır hale gelecek. Böylece havacılık pazarında en büyük 9'uncu ülke olacak.

EN ÇOK YOLCU TAŞIMASI ÖNGÖRÜLEN ÜLKE SIRALAMASI

2036 yılında hava yolcu taşımacılığında en büyük ilk 10 ülkenin sılasıyla şöyle olması bekleniyor; Çin, ABD, Hindistan, Endonezya, İngiltere, Japonya, İspanya, Almanya, Türkiye, Tayland.

Seyahat eden yolcu sayısının iki katına çıkması öngörülüyor

Öte yandan 2036 yılına kadar dünya genelinde taşınan yolcu sayısında da çok ciddi bir artışın olması bekleniyor. IATA verilerine göre bu yılsonuna kadar 4 milyar civarında olması beklenen hava yolcularının 2036'da nerdeyse iki katına çıkarak 7,8 milyar olarak gerçeklemesi bekleniyor.