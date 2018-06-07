"Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" kapsamında aranan 181 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda vatandaşların parkları huzur ve güven içerisinde kullanabilmeleri, toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren ve aranan kişi ile araçların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması amacıyla yurt genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" sona erdi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen uygulamaya, 2 bin 726 karma ekipte görevli 9 bin 461 personel katıldı.

Ekiplerce 5 bin 596 parkta yapılan denetimler sırasında 30 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulama kapsamında 49 bin 891 kişi ve bin 54 umuma açık yer kontrol edildi.

Yapılan kimlik kontrollerinde arandıkları tespit edilen 181 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 71 kişiyi gözaltına aldı.

Trafik denetimleri kapsamında ekiplerce 4 bin 928 araç kontrol edilirken, aranan 7 araç bulundu, 16 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan denetimler sonucunda idari ve trafik yönünden 51 bin 29 lira idari para cezası kesildi.

Kişilerin üzerilerinde, araç ve parklarda yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, 84 mermi, 5 kesici veya delici alet, 6,42 gram esrar, 8 gram kokain, 9,29 gram bonzai ve bir captagon ele geçirildi.