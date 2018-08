“Türkiye için Kazanç Vakti” Kampanyasına Tahincioğlu’ndan Tam Destek

Tahincioğlu’nun Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle katıldığı kampanya kapsamında, 31 Ekim'e kadar konut, ofis ve dükkan alımlarında peşinat oranı yüzde 10'a düşürülürken, 0.98 faiz oranıyla 120 aya kadar ödeme seçeneği sunuluyor.

Markalı konut sektörünün lideri Tahincioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle ve “Türkiye için Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen kampanyaya Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle destek veriyor. 31 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, Tahincioğlu’nun bu 3 projesinde yer alan sınırlı sayıda konut, ofis ve dükkanın, peşinat oranı yüzde 10’a düşürülürken, 120 aya kadar 0.98 faiz imkânı sunuluyor.

Kampanya ile ilgili değerlendirmede bulunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Gayrimenkul sektörünün temsilcileri olarak, ülke ekonomisine katkımızı en üst seviyeye taşımak, birlik ve beraberlik içerisinde üzerimize düşen görevi kararlılıkla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde “Türkiye için Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen kampanyaya, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projelerimizle destek oluyoruz. Bu dönemde en karlı yatırım gayrimenkul yatırımı olacak. Hem ekonominin hem sektörün değer kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. İnanıyoruz ki, milli ekonomiye verilen destekle kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak” dedi.

Tahincioğlu üç projesiyle kampanyaya destek veriyor

Kampanyada yer aldığı projelerle ilgili bilgi veren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,

“2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. ilk yarı yıl satışlarına göre, hem Nidapark Kayaşehir, hem de Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin geçmiş dönemde olduğu gibi yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandıracak” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen sadece Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Tahincioğlu olarak, 2018 yılına çok hızlı başladıklarını söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiğimiz Nidapark Kayaşehir projemizde birinci olmak ve en çok satan 4 projenin ikisinin Tahincioğlu projesi olması bizleri onurlandırdı. Bu sonucun, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi.

Projelerinde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, “Bugüne kadar pek çok kişiyi mülk sahibi yaptık, Tahincioğlu projelerine olan güven, her zaman piyasa koşullarının dışında değerlendirildi. Tahincioğlu olarak, inşaatlarımız tüm hızıyla devam etmekte. Şu an yapımı devam eden projelerimizin inşaat alanı ise yaklaşık 1.3 milyon metrekaredir.İçinde bulunduğumuz süreçte bankalardaki faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde bu tür alternatif fırsatların oluşturulması gerek ülke ekonomisi gerekse kalkınma açısından oldukça önemli. Bu kampanyada üç projemizle yer alıyoruz. Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan ‘Türkiye için kazanç vakti’ kampanyasının da mülk sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Nidapark Kayaşehir

Nidapark Kayaşehir projesi üç farklı konut etabından oluşuyor. Yedi bloktan oluşan Nidapark Kayaşehir Yakut'ta 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 470 daire yer alıyor. Projeye özel olarak ayrılan sosyal tesisler, kapalı havuz, fitness, yoga, pilates, genç odası, sinema, buhar odası, hamam ve çocuk oyun alanlarıyla mülk sahiplerine huzurlu bir ortam vaad ediyor. Ayrıca süs havuzları, modern çardak alanları ve kış bahçesi mahalleri, estetik ve fonksiyonellik dengesini oluşturuyor. Nidapark Kayasehir Yakut'ta yan yana gelen dairelerde bile hiç bir duvarın bir biriyle temas etmemesi, tüm dairelerde müstakil ev konforu sunuyor. Nidapark Kayaşehir Zümrüt 2+1 ve 3+1 olmak üzere 319 daire üç konut bloğunda yer alıyor. Proje, cadde dükkânlarının bulunduğu ticari ünite bloğu ve nitelikli peyzajlı parkıyla beğeni topluyor. Diğer bölümlere göre daha az katlı üç blokta 4+1 ve 5+1 olmak üzere 54 daireden oluşan Nidapark Kayaşehir Elmas, hemen önünde yer alan nitelikli peyzajlı parkıyla dikkat çekerken, parka bağlanan teraslar, yasam keyfini artırıyor. Her daireye iki araçlık otopark yeri ayrılan Nidapark Kayaşehir Elmas'ın az katlı bloklardan oluşması, sosyal tesislerin ferahlığı ve kullanım rahatlığını da öne çıkan özelliklerin başında geliyor. Projenin sosyal tesisin içinde kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, saunalar, hamamlar, buhar odaları ve masaj odaları, kafeterya ve özel alanlar, çocuk kulübü, bilardo salonu ve genç oyun odası, açık alanda çocuk oyun alanları, çok amaçlı spor sahası (basketbol, voleybol, tenis) yürüyüş yolları, seyir terasları, süs havuzları ve yapay tepeler, misafir otopark alanı, çok amaçlı salon (misafir ağırlama odası), mescit ve abdesthaneler gibi geniş alanlar yer alıyor. Avrupa yakasının yatırım merkezi Kayaşehir’in Leed sertifika adayı olan ilk ve tek A+ ofis projesi Nidakule Kayaşehir, Palladium AVM Kayaşehir’in üstünde yer alıyor ve sunduğu ayrıcalıklı imkanlarla Başakşehir ilçesine değer katıyor. Farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş ofis tipleriyle tasarlanan Nidakule Kayaşehir, iş hayatına farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Her katında 8 ayrı bağımsız bölüm bulunan ofis katları ile 26 kattan oluşan Nidakule Kayaşehir modüler sistemde olup 90m², 124m², 430m² ve 860m² seçenekleri ile müşterileri sunuluyor.

Nidapark İstinye

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu imzası ile İstanbul’un en eski ve prestijli semtlerinden İstinye’de hayata geçirilen projesi Nidapark İstinye’de satışlar TL bazında yapılıyor. Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtmalı ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş ve koşu parkurları, seyir terasları, tenis-basketbol ve çok amaçlı sahalarında yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz manzaralı 47.500 m2 alan üzerinde tasarlanmış kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 bölge sakinlerinin kullanımına açık ve birçok aktivite yer alıyor.

Nidapark Küçükyalı

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da gerçekleştirilecek olan Nidapark Küçükyalı projesinde 10 konut bloğu (1160 konut), 4 ofis kulesi bulunuyor. Projede 1+1’den 4+1’e kadar değişen daire tipleri mevcut. 3 bloktan oluşan Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. Nidapark Küçükyalı Burgaz 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 4 blok toplam 328 daireden, Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark Küçükyalı Sedef ise 2 blok, 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 329 daireden oluşuyor. Proje içerisinde 208m² den 1.259m² ye değişen büyüklükteki ofisler de bulunuyor. Projenin sosyal tesisin içinde açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı, zaman meydanı, kent agorası ve yeşilin tonları parkı gibi geniş alanlar yer alıyor. Proje içerisinde 350 m uzunluğunda tasarlanan alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafeler yer alacak.