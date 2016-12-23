Yýldýrým: Türkiye için kim bir çivi çaktýysa her zaman yanýnda olduk'

Baþbakan Yýldýrým, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde SÜTAÞ Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri'nin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, tesislerin Ýzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye için hayýrlý olmasýný diledi.

Göreve geldiklerinden bu yana her gün yeni projenin temelini attýklarýný, artýk yetiþemediklerini ve ayný anda birçok tesisin açýlýþýný gerçekleþtirdiklerini, Türkiye'nin her köþesinde çok önemli, çok güzel, hayýrlý geliþmelerin yaþandýðýný, yeni tesislerin de hizmete açýlacaðýný belirten Baþbakan Binali Yýldýrým, þöyle devam etti:

"Terörle bizi yormaya çalýþanlar bilsin ki biz yorulmayýz. Bu ülkenin birliðini, dirliðini, kardeþliðini bozmak isteyenlere karþý da pabuç býrakmayýz. Evelallah bu projeler, bu çalýþmalar, bu gayretler terörü de ülke gündeminden düþürecek en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açýlan her tesis, yapýlan her yatýrým, ekmek olarak, iþ olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu sebepten hükümet olarak, Türkiye için kim bir çivi çaktýysa her zaman yanýnda olduk, destekçi olduk, yardýmcý olmaya da devam edeceðiz."

- SÜTAÞ Tesisleri

Küçük Menderes Ovasý'nda hizmete açýlan SÜTAÞ Tesisleri'nin 120 bin metrekarelik alanda entegre tesisler, süt fabrikasý, yem fabrikasý, geri dönüþüm ve enerji tesisi, gübre üretim tesisinden oluþan bir kompleks olduðunu vurgulayan Binali Yýldýrým, üniversite sanayi iþ birliði modeliyle üreticilere hizmet verecek bir eðitim merkezinin de alanda yer alacaðýný ifade etti.

Tesislerde atýklardan elektrik enerjisi ve ýsý enerjisi üretileceðine, fabrikada hiçbir þeyin zayi olmayacaðýna iþaret ederek, "Çevre dostu" tesislerin hem enerjisini karþýlayacaðýný hem de üretim yapacaðýný anlatan Baþbakan Yýldýrým, tesislerin bitkisel üretimin tetiklenmesi için de önemli bir fýrsat olacaðýna, bölgenin berekete kavuþacaðýný, 850 vatandaþa doðrudan iþ saðlayacaðýný, 8 bin üreticiye de düzenli aylýk gelir kazandýracaðýný bildirdi.

- "Ýzmir üretimin merkezi"

Tarým deyince birçok insanýn aklýna Ýzmir kentinin gelmediðini, ancak Ýzmir'in üretimin merkezi olarak görüldüðünü vurgulayan Yýldýrým, 1,1 milyar liralýk hayvansal üretim deðeri ile Ýzmir'in Türkiye ikincisi olduðunu kaydetti.

Canlý havan varlýðý bakýmýndan da Türkiye ikincisi olan Ýzmir'in, AK Parti iktidarýnda en fazla hayvancýlýk desteði alan ikinci il olduðunu belirten Baþbakan Yýldýrým, geçmiþ 14 yýlda 1,5 milyar liralýk hayvansal desteði Ýzmirli üreticilere aktardýklarýný, kentin çiçekçilik, gýda ve tarýmda önemli baþarýlara imza attýðýný aktardý.

Tarýmsal ihracatýn yüzde 13,5'inin Ýzmir'den yapýldýðýna dikkati çeken Binali Yýldýrým þöyle devam etti:

"Tarým stratejik bir sektördür. Türkiye ne kadar kalkýnýrsa kalkýnsýn, ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa olsun tarým her zaman Türkiye için öncelikli stratejik bir sektör olmaya devam edecektir. Göreve baþladýðýmýz günden bugüne çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak, durmak nedir bilmeden çalýþýyoruz. 2002'de 8 milyon ton olan süt üretimini 2015 yýlý itibarýyla 19 milyon tona çýkardýk. Ýki katýndan fazla bir artýþ saðladýk. Süt ihracatýný 24 milyon dolardan tam 235 milyon dolara yükselttik. Bugüne kadar öðrencilerimize 252 bin ton süt daðýtýldý. 14 yýllýk çalýþmalarýn sonucunda Türkiye, dünyada süt üretimi yapan 9 ülkenin bir tanesi. 2023'e gelmeden Türkiye, ilk 10 ülke arasýnda süt üretiminde yerini aldý. Burada da en büyük pay Ýzmir'in. Teþekkür ederiz Ýzmir'e."

- Diðer tarým faaliyetlerinde de baþarý

Türkiye'nin Avrupa süt üretiminde 3. olduðunu ifade eden Baþbakan Yýldýrým, "Diðer tarým faaliyetlerinde de ciddi baþarýlara imza attýk. Tarýmsal hasýlada Avrupa'da 1 numara olduk. 4. sýradaydýk, 1. sýraya geldik. Dünyanýn 3. büyük tohum gen fabrikasýný da yine Türkiye'de açtýk 2002 yýlýnda. 36 milyar olarak devraldýðýmýz tarýmsal milli geliri 4 katýna çýkardýk, 147 milyar liraya çýkardýk." diye konuþtu.

Tarýmsal ihracatý 4 kattan fazla artýrdýklarýný, Milli Tarým Projesi ile havzaya göre tarým çalýþmasýný baþlattýklarýný aktaran Baþbakan Yýldýrým, "941 havzada, hangi havzada hangi ürünlerin yetiþeceðine dair bir plan yaptýk. Herkes ayný ürüne yüklenmeyecek. Dengeli olarak ürünler daðýlacak. Burada bir dedikodu yaymýþlar, patates ekilmeyecekmiþ, desteklenmeyecekmiþ. Kocaman bir yalan, patates buranýn vazgeçilmez ürünüdür, desteklenmeye devam edecek." dedi.

Gübrede KDV oranýný kaldýrdýklarýný ve ciddi bir ucuzlamanýn söz konusu olduðunu açýklayan Yýldýrým, "Bundan sonraki stratejimiz kimyevi gübreden ziyade organik, biyolojik gübrelere yoðunlaþmak. Biliyorsunuz bu kimyasal gübreyi alçak terör örgütü patlayýcý olarak kullanýyor ve birçok insanýmýzýn caný yanýyor. Bunlarýn önüne geçilecek." ifadesini kullandý.

Milli Tarým Projesi kapsamýnda mazota da önemli destek getirdiklerini, tarým sektörünü ileri taþýyacak anlýk süt kayýt sistemini kurduklarýný ve önemli projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Binali Yýldýrým, "Hükümet olarak Türkiye'nin topyekün kalkýnmasý maksadýyla her alanda önemli adýmlar atmanýn, büyük atýlýmlar gerçekleþtirmenin gayreti içindeyiz. Bütün kurumlarýmýzý bu amaç uðrunda tam seferberlik ilan ettik. Türkiye'yi dünyanýn parmakla sayýlacak ülkeler arasýnda sokmak için var gücümüzle çalýþýyoruz." diye konuþtu.

Tesisin açýlýþý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yýldýrým, bakanlar ve ilgililer tarafýndan gerçekleþtirildi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan saðlýklý yarýnlar temennisinde bulunarak, kurdeleyi kesti.

Programa Baþbakan Binali Yýldýrým, Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Ýzmir Valisi Erol Ayyýldýz AK Parti Ýzmir Milletvekilleri ile çok sayýda davetli katýldý.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasý sýk sýk tezahürat ve alkýþla kesildi. Erdoðan konuþmasý sýrasýnda bir ayran isteyerek, "Bizim milli içkimiz ayrandýr" sözleriyle açtýðý ayraný içti.

Erdoðan, ayran þiþesini de imzaladý.