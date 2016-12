Yýldýrým: Türkiye için kim bir çivi çaktýysa her zaman yanýnda olduk'

Yıldırım: Türkiye için kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk' Başbakan Binali Yıldırım, 'Terörle bizi yormaya çalışanlar bilsin ki biz yorulmayız. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da pabuç bırakmayız. Evelallah bu projeler, bu çalışmalar, bu gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecek en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açılan her tesis, yapılan her yatırım, ekmek olarak, iş olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu sebepten hükümet olarak, Türkiye için kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk, destekçi olduk, yardımcı olmaya da devam edeceğiz.' dedi.