Türkiye için korkutan deprem uyarısı: Her an olabilir Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Başbakanlık Deprem Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Erzincan ile Tokat arasında her an 6 şiddetin üzerinde bir deprem olabileceğini söyledi.