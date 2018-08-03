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Türkiye ile AB arasında mali iş birliği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına dair 'Ulusal Yetkilendirme Görevlisi' hakkındaki genelge Resmi Gazete'de yer aldı.

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Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "çerçeve anlaşmalarda" atıfta bulunulan "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının görevlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

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