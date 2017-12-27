Türkiye ile Çad arasında 7 anlaşma ile yeni işbirliği dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus’a gerçekleştirilen 2017 yılının ikinci büyük Afrika resmi ziyareti, bu yılın son büyük yurtdışı iş heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda DEİK’in organizasyonu ile Türk iş dünyasının katıldığı heyet, Kuzey ve Orta Afrika’nın 3 önemli ülkesini ziyaret ediyor. 24 Aralık 2017-27 Aralık 2017 tarihleri arasında üç ülkede düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 120’den fazla Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının ikincisi olan Çad-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkan Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Can Hakan Karaca’nın katılımları ile 26 Aralık tarihinde Çad’ın başkenti Encemine’de gerçekleştirildi. Forumda gerçekleştirilen B2B görüşmelerine ise, Türk ve Çadlı 400’e yakın iş insanı katıldı.

“42 milyon dolarlık ticaret hacmi yeterli değil”

Forumda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da Türk Büyükelçiliklerinin sayısının 41’e ulaştığını hatırlattı ve Çad’ın, Hükümetin Afrika Açılımı kapsamında önemli bir yere haiz olduğunu belirtti. Çad’a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ekonomik ilişkilerde ivme beklediğini belirten Cumhurbaşkanı, 42 milyon dolarlık ticaret hacminin 95 milyonluk toplam nüfusa sahip iki dost ülke için yeterli olmadığını ve hızlıca artırılması gerektiğini vurguladı. Çad ile diplomatik ilişkilerin 16.yüzyıla dayandığını belirten Erdoğan, Osmanlı ile bu bölgedeki sultanlıklar arasında o dönemde elçilikler atandığını belirtti.

157 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve son 180 milyar dolara ulaşan yabancı doğrudan yatırım stoğu ile Türkiye’nin ekonomik gücüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine Çad’ın altyapı yatırımları için kamu-özel sektör ortaklığı yapmalarını önerdi. Çad ile Türkiye hükümetleri arasında imzalanan 7 anlaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, “Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı ve ‘kazan-kazan’ esasına yönelik bir ilişki geliştirmek istiyoruz” dedi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, iki ülke arasında gerçekleşen ilk resmi ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Pek çok anlaşma imzaladıklarına dikkat çeken Itno, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlendiğini gösterdiğini belirtti. İşbirliğinin tüm alanları ve sektörleri kapsadığına dikkat çeken Çad Cumhurbaşkanı, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kamu-özel sektör ortaklıklarını değerlendirdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Avrasya arasında bir köprü oluşturmanın yanısıra Sahra ülkeleri ile de doğru ilişkiler kurduğuna dikkat çeken Çad Cumhurbaşkanı, hayvancılık, tarım, yeni teknolojiler, sağlık ve eğitim alanlarında yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirtti. Terörle mücadelede işbirliği mutabakatı sağlandığına da dikkat çeken İdris Deby Itno, TİKA’nın çalışmalarında da ileriye dönük projelerin ele alındığını vurguladı.

2016 yılı Türkiye-Çad Ticaret Rakamları;

Toplam dış ticaret hacmi: 42 milyon dolar

Türkiye’den Çad’a yapılan ihracat: 19 milyon dolar

Başlıca ihracat kalemleri: Buğday unu, çelik ürünleri, mayalar, makarnalar, ekmekçi ürünler ve halı.

Türkiye’nin Çad’dan yaptığı ithalat: 23 milyon dolar

Başlıca ithalat kalemleri: Susam tohumu, Arap zamkı

Dış ticaret dengesi: Çad lehine 4 milyon dolar