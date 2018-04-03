Türkiye ile Gürcistan arasında ulaştırma alanında iş birliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDH) Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Arıduru ve beraberindeki heyet, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığının Ulaştırma ve Lojistik Geliştirme Politikası Bölüm Başkanı Ketevan Salukvadze ve diğer Gürcü yetkililerle bakanlık binasında bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasında ulaştırma alanındaki mevcut iş birliği ve gelecekte de bu yöndeki ortak projelerin yürütülmesi gibi konular ele alındı. Daha sonra Arıduru ve Salukvadze, iki ülke arasında Ar-Ge formatı çerçevesinde bir koordinasyon mekanizması oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptı, teknolojinin karşılıklı paylaşılması, ortak sanayi potansiyeli ve modern finans modellerinin her iki ülkenin lehine geliştirilmesi gibi maddeleri içeriyor.

Bu kapsamda, Türkiye ile Gürcistan'a arasında Ar-Ge potansiyeli olan projeler belirlenecek ve Ar-Ge ve modernizasyonu teşvik edilmesi için belli alanlarda devlet, eğitim ve sanayi sektörleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ile eğitim programlarının planlanması yapılacak.