Iraklı Bakan: Türkiye ile mutabakata varıldı

Irak Petrol Bakanı Cebbar Ali Hüseyin Luaybi'nin, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyareti sonrası enerji alanında işbirliğinin güçleneceğini söyledi.

Luaybi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı Bağdat ziyareti sonrası, iki ülke arasında Petrol ve enerji alanlarındaki ilişkilerin gelişeceği ve bu alanlarda işbirliğinin güçleneceği" belirtildi.

'MUTABAKATA VARILDI'

Açıklamada ayrıca, "Türkiye ile görüşmelerimiz olumlu geçti. İki tarafı ilgilendiren konuların değerlendirilmesi ve işbirliği için en kısa zamanda doğrudan diyaloğa geçilmesi konusunda mutabakata varıldı." denildi.

Luaybi ayrıca Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından, Kerkük-Musul-Ceyhan boru hattının tekrar faaliyete geçirilmesi ve petrol boru hatlarının yeninden tamir edilmesi konularının da ele alındığı kaydedildi.