Türkiye ile Rusya'nın görüştüğü 'vize kolaylığı' yakında başlayacak
Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının bu yıl 5 milyonu aşacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hususi pasaportlara yakın zamanda vizenin kalkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Rusya'dan gelen turist sayısının daha da artacağı müjdesini verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını gerçekleştirdi.
Moskova'da bir araya gelen iki bakan, görüşmeden sonra gazetecilerin karşısına çıktı.
Buluşmadaki ilk odak noktasının beklendiği gibi Suriye olduğunu belirten Lavrov, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için ortak çaba sarfedileceğini aktardı.
Bu yıl Türkiye'ye giden Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını da duyuran Lavrov, hususi pasaporta vize serbestisi için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda vizelerin kalkacağı müjdesinin verileceğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu ise, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin ABD'yi kıskandırdığını belirterek enerjiden tarıma, turizmden savunma sanayiine kadar ilişkilerin geliştiğini aktardı.
Somut projelerin ortaya konulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlerleyen yıllarda ilişkilerimiz daha iyi olacak" dedi.
Rusya'dan gelen turistin daha da artacağı müjdesini veren Çavuşoğlu, sayının memnun edici olduğunu belirtti.
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