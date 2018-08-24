Türkiye ile Rusya'nın görüştüğü 'vize kolaylığı' yakında başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını gerçekleştirdi.

Moskova'da bir araya gelen iki bakan, görüşmeden sonra gazetecilerin karşısına çıktı.

Buluşmadaki ilk odak noktasının beklendiği gibi Suriye olduğunu belirten Lavrov, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için ortak çaba sarfedileceğini aktardı.

Bu yıl Türkiye'ye giden Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını da duyuran Lavrov, hususi pasaporta vize serbestisi için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda vizelerin kalkacağı müjdesinin verileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ise, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin ABD'yi kıskandırdığını belirterek enerjiden tarıma, turizmden savunma sanayiine kadar ilişkilerin geliştiğini aktardı.

Somut projelerin ortaya konulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlerleyen yıllarda ilişkilerimiz daha iyi olacak" dedi.

Rusya'dan gelen turistin daha da artacağı müjdesini veren Çavuşoğlu, sayının memnun edici olduğunu belirtti.