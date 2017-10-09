Türkiye ile Ukrayna arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Ukrayna arasında ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülkenin bakanlarının katılımı ile 9 farklı alanda işbirliği anlaşması imzalandı.