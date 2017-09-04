Türkiye, İran ve Rusya İdlib’e yapılacak ortak operasyon için bir araya geliyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka operasyonu devam ederken, kulislerde ABD’nin bölgeyi yeniden şekillendireceğine dair tartışmalar sürüyor. El-Kaide’ye bağlı grupların (Heyet Tahrir Şam) İdlib’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye, Rusya ve İran; 14-15 Eylül’de Kazakistan’ın başşehri Astana’da bir araya gelmeyi planlıyor. 3. Troyka toplantısında ABD’nin İdlib’e yönelik bir operasyon yapma hazırlığı içinde olduğu söylentileri dikkate alınarak, ABD’nin bölgeye girmeden önce ortak operasyon yapılabilmesinin şartları masaya yatırılacak. İran ve Türkiye ortak operasyona sıcak bakarken Rusya sessiz kalmayı tercih ediyor. Astana toplantısında Rusya’nın da tavrını netleştirmesi bekleniyor.

ANKARA: ÖSO’YA DEVREDİLSİN

Halep’in boşaltıldığı süreçte Rusya ve İran ile İdlib’in muhaliflerin denetiminde kalması için yapılan anlaşmayı hatırlatan Ankara, İdlib’in El-Kaide’ye bağlı gruplardan alınıp Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimine verilmesini istiyor. Rusya ve İran ise İdlib’in rejime devredilmesinden yana.(Türkiyegezetesi)