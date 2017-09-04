Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye, İran ve Rusya İdlib’e yapılacak ortak operasyon için bir araya geliyor

“ABD, İdlib’e girmeye hazırlanıyor” iddiaları üzerine Türkiye, İran ve Rusya terör örgütü El-Kaide’nin kontrolündeki bölgeye ortak operasyonu görüşmek için bir araya geliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka operasyonu devam ederken, kulislerde ABD’nin bölgeyi yeniden şekillendireceğine dair tartışmalar sürüyor. El-Kaide’ye bağlı grupların (Heyet Tahrir Şam) İdlib’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye, Rusya ve İran; 14-15 Eylül’de Kazakistan’ın başşehri Astana’da bir araya gelmeyi planlıyor. 3. Troyka toplantısında ABD’nin İdlib’e yönelik bir operasyon yapma hazırlığı içinde olduğu söylentileri dikkate alınarak, ABD’nin bölgeye girmeden önce ortak operasyon yapılabilmesinin şartları masaya yatırılacak. İran ve Türkiye ortak operasyona sıcak bakarken Rusya sessiz kalmayı tercih ediyor. Astana toplantısında Rusya’nın da tavrını netleştirmesi bekleniyor.
 
ANKARA: ÖSO’YA DEVREDİLSİN
 
Halep’in boşaltıldığı süreçte Rusya ve İran ile İdlib’in muhaliflerin denetiminde kalması için yapılan anlaşmayı hatırlatan Ankara, İdlib’in El-Kaide’ye bağlı gruplardan alınıp Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimine verilmesini istiyor. Rusya ve İran ise İdlib’in rejime devredilmesinden yana.(Türkiyegezetesi)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2540 rakımda seyyar restoran

2540 rakımda seyyar restoran

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA