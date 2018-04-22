Türkiye, Kabil'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de seçmen kayıt merkezinde yaşanan terör saldırısında birçok Afgan'ın hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi
Açıklamada, "Afganistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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