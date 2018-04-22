Türkiye, Kabil'deki saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de seçmen kayıt merkezinde yaşanan terör saldırısında birçok Afgan'ın hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi