Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2018'de 45 milyon yolcu taşıma hedefimiz var"

"Başkentray 2018 Şubat ayında hizmete açılacak"

"İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız"

"2018 yıl sonuna kadar tüm kurumlar elektronik hizmetlerini e-Devlet Kapısı’na aktaracak"

"Türkiye Kart Projesi 2018 yılında hayata geçirilecek. Ayrıca PTT 2018 yılında Kağıtsız Ofis Projesini hayata geçirecek"

FETÖ'cü bylock kullanıcılarının sahte hesap açarak gerçek bylock kullanıcılarının tespitini zorlaştırmalarına ilişkin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "BTK bu konuda detaylı bir inceleme yaptı. 11 bin 480 kişinin haberi olmaksızın bylock'a yönlendirildiği tespit edildi. Elde ettiği veriler Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldı" dedi.