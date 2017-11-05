Türkiye, Kerkük'teki terör eylemlerini kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'teki terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre en az 4 Iraklının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: