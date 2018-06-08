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Türkiye, Kolombiya'da düzenlenen uluslararası gıda fuarı Alimentec'e milli katılım gösterdi

Türkiye, Kolombiya'da bu yıl beşincisi düzenlenen ve birçok ülkenin temsil edildiği uluslararası gıda fuarı Alimentec'e milli katılım gösterdi.

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Corferias Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki Alimentec, özellikle Amerika kıtasındaki birçok ülkeden gıda üreticilerini bir araya getirdi.

ABD, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Danimarka, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelerin temsil edildiği fuara Türkiye de 10'dan fazla gıda üreticisiyle milli düzeyde katıldı.

Ekonomi Bakanlığının desteğiyle İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde fuara katılan Türk firmalarının temsilcileri, ziyaretçilerini "Türkiye, gücünü ve potansiyelini keşfet" anlamındaki İngilizce yazılı logosuyla hazırlanmış büyük stantta karşıladı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil de katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Türkiye standını ziyaret ederek firmalara başarılar diledi. Stantta, şekerleme ve reçel çeşitleri, helva, lokum, pekmez gibi ürünler tanıtılıyor.

Latin Amerika ve Kolombiya'yı "hedef bölge" olarak gören İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda ihracatçıları iki yıl önce kurulan fuara da katılım göstermişti.

Fuar bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

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