Türkiye, Kudüs için BM Genel Kurulu öncesinde üye ülkelerle yoğun istişarelere başladı

Kudüs için ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto hakkını kullanması sonucunda gözler Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na çevrildi. Türkiye, Kudüs için başlatılan girişimlerin olumlu sonuçlanması için BM Genel Kurulu öncesinde üye ülkelerle yoğun istişarelere başladı. Hedef, tasarıyı üçte ikiden fazla çoğunluk sağlayarak BM Genel Kurulu'ndan geçirerek ABD'nin bölgede istikrarsızlığa yol açmasının önüne geçmek.

İSTİKRARSIZLIK ÖNLENECEK

Sabah'ın haberine göre: Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizin önünde iki yol var, ya boyun eğeceğiz ya mücadele edeceğiz" sözlerinin ardından Türkiye, bu perşembe gerçekleşmesi planlanan BM Genel Kurulu'nda 193 üye ülkenin oylayacağı tasarıda büyük bir çoğunluk sağlanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Tasarının üçte ikiden fazla çoğunluk sağlayarak olumlu sonuçlanması durumunda ABD'nin bölgede istikrarsızlığa yol açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAĞLAYICI OLACAK

'Barış için Birlik' tasarısı formatında oylanacak tasarı taslağında, Güvenlik Konseyi'nin 478 (1980) kararına göre tüm devletlerin Kutsal Kudüs şehrinde diplomatik misyon açmaktan kaçınması gerektiği vurgulanarak, "Tüm devletlerin Kutsal Kudüs şehri ile ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları ve bu kararlara aykırı herhangi bir eylemi veya önlemi tanımamaları" isteniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Barış için Birlik' tasarısının, BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, BMGK tasarısı gibi bağlayıcı olacağının altını çiziyor.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Tasarısının kabul edilmemesini dünyadan tepki yağıyor:

RUSYA; Moskova, ABD'yi uluslararası toplumun iradesine aykırı davranmakla suçladı.

KATAR: Kararını 'esefle karşıladığını' belirtti ve oylamanın BM Genel Kurulu'na götürülmesini desteklediği bildirdi.

İRAN: "ABD'nin bu kışkırtıcı adımı, uluslararası kararlara bağlı kalmadığının ve İsrail'in çıkarları için Filistinlilerin haklarını ayaklar altına almasının bir göstergesidir."

KUVEYT: Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim, BMGK'nın 4 üyesinin Kudüs tasarısını kabul etmesinin, ABD'nin Kudüs'le ilgili aldığı tek taraflı kararın tüm dünya tarafından reddedildiği yönünde açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

DÜNYA MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ: Genel Sekreter Ali Karadaği, ABD'nin Kudüs'le ilgili tasarıyı veto etmesini, "terör ve tüm dünya ülkelerine yönelik bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD, Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oturumda, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yine İsrail'e kalkan oldu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise tasarının ABD'ye karşı bir hakaret olduğunu söyleyerek "Bunu unutmayacağız" dedi.